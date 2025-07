“Star Trek: Strange New Worlds” (en español: “Star Trek: Nuevos y extraños mundos”) regresó a las pantallas con su temporada 3 el jueves 17 de julio del 2025, por lo que es comprensible que los fans de la serie quieran conocer a todos los actores y personajes de los nuevos episodios. ¿Es tu caso? Entonces, te recomiendo prestarle atención a la guía de reparto (cast guide) que te traigo en las siguientes líneas. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares!

Vale precisar que la serie de Paramount+ se centra en los años en los que el Capitán Christopher Pike condujo el timón de la U.S.S Enterpirse antes del Capitán Kirk.

Así, al inicio de la tercera temporada, Pike lo arriesga todo y lleva a la Enterprise a un rescate arriesgado tras las líneas enemigas, mientras el grupo de desembarco intenta escapar de un rival mortal.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Star Trek: Strange New Worlds 3”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS” - TEMPORADA 3?

1. Anson Mount como Christopher Pike

Si quieres saber quién es quién en la tercera entrega de la serie, debemos empezar con el protagonista: Christopher Pike. Él es el audaz pero compasivo líder que continúa dirigiendo las exploraciones de la Enterprise en la galaxia.

El actor que se pone en la piel del personaje es Anson Mount, famoso por su trabajo en “Lost”, “Crossroads” y “Hell on Wheels”.

Anson Mount como Christopher Pike en una escena de la temporada 3 de la serie "Star Trek: Strange New Worlds" (Foto: CBS Television Studios)

2. Rebecca Romijn como Una Chin-Riley / Número Uno

Una Chin-Riley es la mano derecha del capitán Pike y su consejera de mayor confianza. Tras revelar que es una iliria modificada genéticamente, Número Uno se ha permitido vivir como ella misma.

Está interpretada por Rebecca Romijn, figura reconocida por sus roles previos en "X-Men“, ”The Punisher" y "Femme fatale“.

Rebecca Romijn como Una Chin-Riley / Número Uno en una escena de la temporada 3 de la serie "Star Trek: Strange New Worlds" (Foto: CBS Television Studios)

3. Ethan Peck como Spock

El teniente Spock es el Oficial Científico Jefe de la Enterprise. Él es medio vulcano, pero explora su humanidad gracias a su vínculo con Christine Chapel.

El artista que le da vida a esta versión del personaje es Ethan Peck, también integrante de los elencos de "The Midnight Sky“, ”Nothing Left to Fear" y "The Curse of Sleeping Beauty“.

Jess Bush como Christine Chapel y Ethan Peck como Spock en una escena de la temporada 3 de la serie "Star Trek: Strange New Worlds" (Foto: CBS Television Studios)

4. Jess Bush como Christine Chapel

La enfermera Christine Chapel es la mano derecha del Dr. Joseph M’Benga en la Enfermería de la Enterprise. Tras ponerle fin a su romance con el teniente Spock, ahora tiene al Dr. Roger Korby como su nuevo interés amoroso.

Jess Bush es quien asume este papel. A ella también la hemos visto en películas como "Skinford: Chapter Two" de Nik Kacevski.

5. Christina Chong como La’An Noonien-Singh

La teniente La’an Noonien-Singh es la jefa de seguridad de la Enterprise. Tras enamorarse y experimentar una transformación personal, ella se prometió ser una persona más abierta en esta temporada.

La actriz que la interpreta es Christina Chong. En su filmografía, destacan los títulos: "Star Wars. Episode VII: The Force Awakens“, ”Black Mirror: The Waldo Moment" y "Halo: Nightfall“.

Christina Chong como La’An Noonien-Singh en una escena de la temporada 3 de la serie "Star Trek: Strange New Worlds" (Foto: CBS Television Studios)

Otros actores y personajes de “Star Trek: Strange New Worlds” - Temporada 3:

6. Celia Rose Gooding como Nyota Uhura , cadete en la Enterprise especializada en lingüística

, cadete en la Enterprise especializada en lingüística 7. Melissa Navia como Erica Ortegas , la timonel de la Enterprise

, la timonel de la Enterprise 8. Babs Olusanmokun como M’Benga , el director médico de la Enterprise

, el director médico de la Enterprise 9. Cillian O’Sullivan como el Dr. Roger Korby

10. Carol Kane como Pelia

11. Martin Quinn como Montgomery Scott (Scotty)

12. Dan Jeannotte como Sam Kirk

13. Mynor Luken como Beto Ortegas

14. Rhys Darby como Q Junior/Trelayne

15. Paul Wesley como James T. Kirk

