“Star Wars: Skeleton Crew” (en español: “Skeleton Crew: Viaje a lo desconocido”) es una serie de Disney Plus que expande el universo de “La guerra de las galaxias”, con el protagónico de Jude Law. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que el programa tiene a Jon Watts y Christopher Ford como showrunners. Además, se desarrolla al mismo tiempo que “The Mandalorian” y está interconectado con otras producciones derivadas de la franquicia que transcurren tras los eventos de “Return of the Jedi”.

De esta forma, narra la historia de cuatro niños que buscan su planeta natal después de perderse en la galaxia, y los extraños alienígenas y lugares peligrosos que encuentran en su aventura.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “STAR WARS: SKELETON CREW”?

1. Jude Law como Jod Na Nawood

Para saber quién es quién en la serie de Disney Plus, debemos empezar con el protagonista: Jod Na Nawood. Él es un misterioso pícaro, quien se cruza con un grupo de niños perdidos y crea una asociación con ellos para asegurar su supervivencia en la galaxia.

Está interpretado por Jude Law, estrella nominada al Óscar por su trabajo en “Cold Mountain” y “The Talented Mr. Ripley”. Asimismo, es recordado por sus roles en “Gattaca”, “Road to Perdition” y “Enemy at the Gates”.

Jude Law como Jod Na Nawood en una escena de la serie "Star Wars: Skeleton Crew" (Foto: Lucasfilm)

2. Ravi Cabot-Conyers como Wim

Wim es un soñador que anhela dejar atrás su aburrido mundo natal en favor de la aventura y la exploración. No obstante, esa curiosidad lo lleva él y a sus amigos a perderse.

El actor que le da vida al personaje es Ravi Cabot-Conyers, recordado por ser la voz en inglés de Antonio Madrigal en “Encanto”. En su filmografía, también destacan títulos como “Ode to Joy”, “Black Excellence” y “Justine”.

Ravi Cabot-Conyers como Wim en una escena de la serie "Star Wars: Skeleton Crew" (Foto: Lucasfilm)

3. Ryan Kiera Armstrong como Fern

Fern es una niña que actúa como la líder serena entre sus amigos. Está interpretada por Ryan Kiera Armstrong, joven artista a la que también hemos visto en “Black Widow”, “It. Chapter Two”, “The Tomorrow War” y “Anne with an E”.

Ryan Kiera Armstrong como Fern en una escena de la serie "Star Wars: Skeleton Crew" (Foto: Lucasfilm)

4. Kyriana Kratter como KB

KB es la mejor amiga de Fern y otra de las niñas perdidas en la serie. La actriz que asume este rol es Kyriana Kratter, cuyo trabajo previo incluye las producciones “Bunk’d”, “The United States of Al” y “The Healing Garden”.

Kyriana Kratter como KB en una escena de la serie "Star Wars: Skeleton Crew" (Foto: Lucasfilm)

5. Robert Timothy Smith como Neel

Neel es el mejor amigo de Wim y quien completa el cuarteto de niños perdidos. Está interpretado por Robert Timothy Smith, también integrante de los elencos de “Good Girls”, “Mythic Quest”, “Wolfs” y “Dear Santa”.

Robert Timothy Smith como Neel en una escena de la serie "Star Wars: Skeleton Crew" (Foto: Lucasfilm)

6. Kerry Condon como Fara

Fara es la madre de Fern y quien se une a la búsqueda de los niños perdidos. La actriz a cargo de este papel es Kerry Condon, estrella nominada al Óscar por “The Banshees of Inisherin”. Además, ha sido parte de “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “Rome” y “Better Call Saul”.

Kerry Condon como Fara en una escena de la serie "Star Wars: Skeleton Crew" (Foto: Lucasfilm)

Otros actores y personajes de “Star Wars: Skeleton Crew”:

Tunde Adebimpe como Wendle

Nick Frost como la voz de SM 33

Marti Matulis como Vane

Jaleel White como Gunter

Fred Tatasciore como Brutus

Mike Estes como Pax

Dale Soules como Chaelt

