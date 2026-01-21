“El robo” es solo el comienzo. Cuando un grupo de ladrones realiza el atraco del siglo, Zara (Sophie Turner) y Luke (Archie Madekwe) se convierten en testigos claves ya que ejecutaron las instrucciones de los hombres armados que entraron al edificio en “Steal”. El detective Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) es el encargado de averiguar quién robó 4000 millones de libras de un fondo de pensiones, pero su misión no será nada sencilla. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto de la nueva serie de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
La serie de suspenso británica fue creada por Sotiris Nikitas y cuenta con la dirección de Sam Miller y Hettie Macdonald. Además, tiene seis episodios que se grabaron en Londres desde mayo de 2024 y están disponibles en Amazon Prime Video desde el 21 de enero de 2026.
Sophie Turner, Jacob Fortune-Lloyd y Archie Madekwe lideran el elenco de “Steal”, que también cuenta con las actuaciones de Andrew Howard, Ellie James, Jonathan Slinger, Harry Michell, Thomas Larkin, Sarah Belcher, Tara Summers, Díana Bermudez, Spike Leighton, Yusra Warsama, Andrew Koji, Eloise Thomas, Tomisin Ajani, Kadiesha Belgrave y Dominic Mafham.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “STEAL”
1. Sophie Turner como Zara Dunne
Sophie Turner, recordada por su papel de Sansa Stark en las ocho temporadas de “Game of Thrones” y por sus papeles en películas como “X-Men: Apocalypse”, “Dark Phoenix”, “Do Revenge” y “Trust”, da vida a Zara Dunne, una trabajadora de oficina de la firma Lochmill Capital que es obligada a colaborar con una banda de ladrones durante un atraco. Desde ese momento se convierte en un objetivo.
2. Archie Madekwe como Luke
Archie Madekwe, conocido por su papel en la serie “See” de Apple TV+ y por su participación en películas como “Midsommar”, “Gran Turismo” y “Saltburn”, interpreta a Luke, el compañero de trabajo de Zara. Al igual que su amiga, él es utilizado por los criminales para conseguir sus objetivos.
3. Jacob Fortune-Lloyd como Rhys Covac
Jacob Fortune-Lloyd, que fue parte de producciones como “Wolf Hall”, “Medici”, “Gambito de Dama”, “The Great”, “Bodies”, “ Midas Man”, “Crooked House”, “Star Wars: El ascenso de Skywalker” y “See How They Run”, asume el papel de Rhys Covac, el detective encargado de investigar el asalto.
4. Andrew Howard como Sniper
Andrew Howard, conocido por sus papeles en “Taken 3”, “Sin Límites” y en las series “Watchmen”, “The Blacklist”, “Agents of S.H.I.E.L.D.”, “Bates Motel”, “24: Legacy”, “The Brave”, “The Outpost” y “Perry Mason”, interpreta a Sniper en la serie “El robo”.
5. Ellie James como Ellie Lloyd
Ellie James, actriz y cantante británica que apareció en series como “Class”, “C. B. Strike”, “Giri/Haji: Deber/Deshonor”, “I May Destroy You”, “War of the Worlds”, “I am Ruth”, “Doctors”, “Bodies” y “The Winter King”, da vida a Ellie Lloyd.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El robo”:
- Jonathan Slinger como London
- Harry Michell como Milo Carter-Walsh
- Thomas Larkin como Wayne
- Sarah Belcher como Kate Shaw
- Tara Summers como Sophia
- Díana Bermudez como Tall
- Spike Leighton como Junior
- Yusra Warsama como Glasses
- Andrew Koji como Darren Yoshida
- Eloise Thomas como Myrtle Clarke
- Tomisin Ajani como Scots
- Kadiesha Belgrave como Chioma
- Dominic Mafham como George Cartwright
¿DE QUÉ TRATA “EL ROBO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “‘Steal’ es un thriller contemporáneo y trepidante sobre el robo del siglo y la oficinista común y corriente, Zara (Sophie Turner), quien se ve envuelta en el asunto. Un día de trabajo típico en Lochmill Capital, una empresa de inversión en fondos de pensiones, se ve alterado cuando una banda de ladrones violentos irrumpe y obliga a Zara y a su mejor amigo, Luke (Archie Madekwe), a cumplir sus exigencias
Pero ¿quién robaría miles de millones de libras de las pensiones de la gente común y por qué? El inspector jefe Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) está decidido a descubrirlo, pero como ludópata recientemente recaído, Rhys debe mantener a raya sus propios problemas económicos mientras lidia con las agendas secretas y los intereses contrapuestos que se esconden en el centro de este crimen de gran envergadura.”
¿CÓMO VER “STEAL”?
“Steal” se estrenó el 21 de enero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
