Después de meses con la incógnita sobre cómo continuaría, “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” ya tiene una ruta trazada de vuelta a la pantalla. Y es que el anime de Netflix retoma la carrera de caballos que cruza Estados Unidos con Johnny Joestar y Gyro Zeppeli como protagonistas, y esta vez llega con un formato distinto al que nos dejó con ganas de más a comienzos de año. Así, si te preguntas cuándo se estrena cada nuevo capítulo de la Parte 2 y 3 de la producción, aquí te resuelvo las dudas con calendario incluido.

Vale precisar que “Steel Ball Run” es la adaptación animada de la séptima parte del manga “JoJo’s Bizarre Adventure” de Hirohiko Araki.

En ese sentido, el primer episodio, estrenado en marzo de este 2026, funcionó como una suerte de adelanto de la temporada.

Desde entonces, la comunidad fan reclamó un cronograma más estable, algo que Netflix prometió resolver con su siguiente entrega.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” - Parte 2 y 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

La segunda y tercera etapa (2nd & 3rd Stage) del anime llegarán juntas, con 11 nuevos capítulos programados para lanzarse entre septiembre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1: jueves 19 de marzo del 2026 (YA DISPONIBLE)

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 2: viernes 25 de septiembre del 2026

viernes 25 de septiembre del 2026 Episodio 3: viernes 2 de octubre del 2026

viernes 2 de octubre del 2026 Episodio 4: viernes 9 de octubre del 2026

viernes 9 de octubre del 2026 Episodio 5: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 6: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 7: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 8: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 9: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 10: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 11: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 12 (Final): viernes 4 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS NUEVOS EPISODIOS DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

La Parte 2 y 3 “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” programaron el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los viernes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los viernes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los viernes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los viernes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los viernes España 9:00 a.m. de los viernes

¿CÓMO VER “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” - PARTE 2 Y 3?

“Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” se transmite en exclusiva a través de Netflix a nivel mundial.

Por lo tanto, para disfrutar del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Johnny Joestar en un momento de máxima tensión en "Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure" (Foto: David Production)

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