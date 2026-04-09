¡Atención, seguidores de “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure”! La plataforma de streaming Netflix por fin explicó qué pasará con la siguiente etapa de la carrera y adelantó que—esta vez—el regreso del anime llegará con un plan de lanzamiento distinto al que vimos con su primer episodio. Y es que la serie se emitirá con un formato semanal, cumpliendo así el deseo de muchos fans de seguir la historia de Johnny Joestar con nuevos capítulos cada semana... en lugar de estrenos en bloque.

Vale precisar que este anuncio se da después de un arranque inusual, ya que la producción debutó solo con el capítulo especial “1st STAGE” el pasado jueves 19 de marzo de 2026, sin calendario claro para el resto de entregas.

Y, por supuesto, esta decisión generó bastante frustración entre los espectadores y dio pie a múltiples especulaciones sobre el futuro de la adaptación de la Parte 7 del manga de Hirohiko Araki.

Antes de continuar, mira el adelanto de la segunda etapa de “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PARTE 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” EN NETFLIX?

Según el comunicado compartido por Netflix, el pasado lunes 6 de abril, la ‘2nd STAGE’ del anime se estrenará en el otoño estadounidense del 2026, con un nuevo episodio disponible cada semana.

Es decir, la ventana de lanzamiento de la nueva entrega de la serie está definida entre septiembre y diciembre del 2026.

Eso implica que el regreso de la ficción se dará después de una pausa de más de seis meses desde la llegada de su primer capítulo, lo que obliga a los fans a armarse de muchísima más paciencia.

¿POR QUÉ NETFLIX SE TOMARÁ TANTO TIEMPO PARA LA PARTE 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Netflix explicó que la decisión de lanzar “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” en varias etapas responde a un esquema acordado con el comité de producción y el estudio David Production, responsable de las adaptaciones previas de “JoJo”.

Asimismo, la compañía asegura que este calendario siempre formó parte de su plan original y que los nuevos capítulos ya están en desarrollo.

¿CÓMO VER “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Tal como te puedes imaginar, “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” es un anime exclusivo de Netflix.

Por lo tanto, para ver sus nuevos episodios ni bien se lancen, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

En el anime "Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure", Gyro es un maestro de una técnica mística llamada Rotación, la cual canaliza a través de Bolas de Acero (Foto: Warner Bros. Pictures Japan / Netflix)

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