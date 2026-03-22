El primer episodio de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” (o “JoJo no Kimyō na Bōken Part 7: Steel Ball Run“) llegó a Netflix el pasado jueves 19 de marzo del 2026 como un especial de unos 48 minutos de duración. Sin embargo, al cierre de esta nota, el capítulo 2 todavía no tiene fecha oficial de estreno en la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, esta ausencia de calendario ha dejado a los fans alrededor del mundo con la misma gran pregunta: ¿cuándo volverán Johnny Joestar y Gyro Zeppeli a la carrera que recorre Estados Unidos?

Vale precisar que el anime se desarrolla en el año 1890, cuando está a punto de comenzar la Steel Ball Run: la primera carrera de caballos en cruzar todo el país.

De esta manera, el ganador, que deberá recorrer una distancia de 4,000 millas, se quedará con un premio de 50 millones de dólares.

En este contexto, Johnny Joestar, considerado un excelente jinete en el pasado, se encuentra paralítico y sin esperanzas, hasta que un misterioso encuentro con Gyro Zeppeli, un bandido que aspira a ganar la carrera, le devuelve la ilusión y lo impulsa a participar en la Steel Ball Run.

Y aunque sus objetivos son diferentes, ambos deciden formar una alianza y emprender la extenuante aventura.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure”:

¿POR QUÉ HAY TANTA INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTRENO DEL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Hasta el momento, Netflix no ha publicado ningún plan detallado de lanzamiento para la parte 7 de “JoJo”. Es decir, ni día de salida del episodio 2 ni frecuencia (semanal o por tandas).

Lo único claro por ahora es que el debut se promocionó como “1st stage” (primera etapa), lo que sugiere que los siguientes capítulos podrían agruparse en nuevas “etapas” estrenadas más adelante.

Además, en declaraciones para Anitrendz, el director Yasuhiro Kimura admite que él mismo quiere ver pronto el episodio 2, pero que no sabe cuándo se estrenará, y recuerda que producir cada entrega toma tiempo, aunque la producción avanza con normalidad.

De esta forma, incluso desde dentro del equipo creativo la respuesta sigue siendo la misma que ven en redes los espectadores: habrá que esperar un poco más.

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

De seguir un esquema semanal clásico, el episodio 2 llegaría el jueves 26 de marzo del 2026.

No obstante, debemos considerar que es poco probable que Netflix libere tan rápido un nuevo capítulo sin haber comunicado antes un calendario claro.

​Asimismo, con la información disponible, no puede descartarse que pasen varios meses antes de que veamos más episodios, sobre todo si se opta por un modelo de lanzamientos en bloques.

Así, es posible que en el evento AnimeJapan 2026—que se celebrará en Tokio el 28 y 29 de marzo, y contará con un panel dedicado a “JoJo”—se anuncie fechas o, al menos, una hoja de ruta.

¿ES PROBABLE QUE NETFLIX ESTRENE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” SEMANALMENTE?

Parte de la confusión viene de una respuesta en la cuenta de Netflix Chile en TikTok, donde se habría dicho que “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure” se estrenaría con episodios semanales.

En ese sentido, portales como @animeupdates en X compartieron capturas de ese comentario, pero señalan que luego fue borrado, por lo que, a día de hoy, no se considera un anuncio oficial ni aparece en las comunicaciones globales de la plataforma.

O sea, aún no existe confirmación de un calendario semanal, solo deseos de la comunidad y especulaciones basadas en cómo otros animes se han ido estrenando en el servicio de streaming.

Entonces, si eres fan, la recomendación práctica es tomar cualquier mensaje en redes como rumor y esperar a anuncios de fuentes oficiales.

El póster de "Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure", anime que explora género como la acción, la fantasía y el wéstern (Foto: Warner Bros. Pictures Japan / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí