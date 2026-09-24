En el anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run", Gyro Zeppeli participa en la carrera para comprar la amnistía de un niño inocente condenado a muerte en Nápoles (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)
En el anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run", Gyro Zeppeli participa en la carrera para comprar la amnistía de un niño inocente condenado a muerte en Nápoles (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

“Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” vuelve a estar en boca de todos. Y es que, después de meses de espera, la carrera de Johnny Joestar, Gyro Zeppeli y compañía por fin retoma su camino en Netflix. Y, para alegría de muchos, ahora el llega con una promesa que los fans venían pidiendo desde hace rato: de verdad, sin la que dejó su primer capítulo. Así, si eres de los que aguardaba por novedades de la ficción desde aquel estreno especial de marzo del 2026, esta nota es para ti.

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Vale precisar que “Steel Ball Run” corresponde a la séptima parte del manga original de Hirohiko Araki, dentro de la saga completa de “JoJo’s Bizarre Adventure”.

Ahora, la carrera transcontinental que protagonizan Johnny Joestar, un exjinete que quedó paralizado de la cintura para abajo, y Gyro Zeppeli entra en su tramo más duro: un cruce de aproximadamente 750 millas por el desierto conocido como Devil’s Palm.

Además, esta parte de la historia nos permitirá conocer más a otros miembros de la competencia, tales como Mountain Tim, Hot Pants y Funny Valentine.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” - Parte 2 y 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El episodio 2 del anime, que marca el arranque de la ‘2nd Stage’ de la producción, se estrena el viernes 25 de setiembre del 2026.

Cabe resaltar que, a partir de esta fecha, los nuevos capítulos llegarán cada semana, de forma consecutiva, hasta diciembre de este año.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Según , el horario exacto del lanzamiento del segundo episodio de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” respeta la siguiente programación a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) del viernes 25 de septiembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del viernes 25 de septiembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del viernes 25 de septiembre
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del viernes 25 de septiembre
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del viernes 25 de septiembre
España10:00 a.m. del viernes 25 de septiembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

“Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” está disponible de manera exclusiva en Netflix.

Por lo tanto, quienes quieran seguir la carrera de Johnny y Gyro, necesitan sí o sí contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

EL CALENDARIO DE ESTRENO RESTANTE DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

La continuación de la carrera se extenderá con episodios semanales. Así, este es el calendario restante de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” tras el estreno del segundo capítulo:

  • Episodio 3: viernes 2 de octubre del 2026
  • Episodio 4: viernes 9 de octubre del 2026
  • Episodio 5: viernes 16 de octubre del 2026
  • Episodio 6: viernes 23 de octubre del 2026
  • Episodio 7: viernes 30 de octubre del 2026
  • Episodio 8: viernes 6 de noviembre del 2026
  • Episodio 9: viernes 13 de noviembre del 2026
  • Episodio 10: viernes 20 de noviembre del 2026
  • Episodio 11: viernes 27 de noviembre del 2026
  • Episodio 12 (final): viernes 4 de diciembre del 2026
Pocoloco es uno de los personajes secundarios del anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run" (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)
Pocoloco es uno de los personajes secundarios del anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run" (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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