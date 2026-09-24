“Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” vuelve a estar en boca de todos. Y es que, después de meses de espera, la carrera de Johnny Joestar, Gyro Zeppeli y compañía por fin retoma su camino en Netflix. Y, para alegría de muchos, ahora el anime llega con una promesa que los fans venían pidiendo desde hace rato: episodios semanales de verdad, sin la incertidumbre que dejó su primer capítulo. Así, si eres de los que aguardaba por novedades de la ficción desde aquel estreno especial de marzo del 2026, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Steel Ball Run” corresponde a la séptima parte del manga original de Hirohiko Araki, dentro de la saga completa de “JoJo’s Bizarre Adventure”.

Ahora, la carrera transcontinental que protagonizan Johnny Joestar, un exjinete que quedó paralizado de la cintura para abajo, y Gyro Zeppeli entra en su tramo más duro: un cruce de aproximadamente 750 millas por el desierto conocido como Devil’s Palm.

Además, esta parte de la historia nos permitirá conocer más a otros miembros de la competencia, tales como Mountain Tim, Hot Pants y Funny Valentine.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” - Parte 2 y 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El episodio 2 del anime, que marca el arranque de la ‘2nd Stage’ de la producción, se estrena el viernes 25 de setiembre del 2026.

Cabe resaltar que, a partir de esta fecha, los nuevos capítulos llegarán cada semana, de forma consecutiva, hasta diciembre de este año.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Según Netflix Tudum, el horario exacto del lanzamiento del segundo episodio de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) del viernes 25 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del viernes 25 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del viernes 25 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del viernes 25 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del viernes 25 de septiembre España 10:00 a.m. del viernes 25 de septiembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

“Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” está disponible de manera exclusiva en Netflix.

Por lo tanto, quienes quieran seguir la carrera de Johnny y Gyro, necesitan sí o sí contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

EL CALENDARIO DE ESTRENO RESTANTE DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

La continuación de la carrera se extenderá con episodios semanales. Así, este es el calendario restante de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” tras el estreno del segundo capítulo:

Episodio 3: viernes 2 de octubre del 2026

viernes 2 de octubre del 2026 Episodio 4: viernes 9 de octubre del 2026

viernes 9 de octubre del 2026 Episodio 5: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 6: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 7: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 8: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 9: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 10: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 11: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 12 (final): viernes 4 de diciembre del 2026

Pocoloco es uno de los personajes secundarios del anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run" (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)

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