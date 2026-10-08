La carrera de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli sigue ganando terreno entre los fans de “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure”, la nueva entrega de la popular franquicia que reúne acción, humor y duelos tan extraños como memorables. Así, tras los acontecimientos que pusieron a la familia Boomboom en el centro de la historia, el cuarto episodio del anime ya concentra la atención de quienes siguen la producción en Netflix. En ese sentido, ¿te gustaría conocer su fecha y horario de lanzamiento? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción combina western con villanos extravagantes, una receta pensada tanto para veteranos del universo “JoJo’s Bizarre Adventure” como para quienes llegan por primera vez a él.

De esta manera, la historia ocurre en 1890, en una carrera a caballo de San Diego a Nueva York con nueve etapas y 50 millones de dólares de premio.

Allí, Johnny Joestar, un exjinete paralizado, sigue al misterioso Gyro Zeppeli con la esperanza de volver a caminar.

Y, en el episodio 3, Johnny y Gyro cayeron en una emboscada de la familia Boomboom.

Lo cierto es que Benjamin Boomboom adoptó el rostro de Johnny para que Mountain Tim, ayudante del sheriff, lo creyera el asesino que persigue.

Antes de continuar, mira el opening del anime de Netflix:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El cuarto capítulo de “Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” llega a las pantallas el viernes 9 de octubre del 2026, bajo el título “The Devil’s Palm” (en español: “La palma del diablo”).

¿A QUÉ HORA SE LANZA EL EPISODIO 4 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El anime ha establecido el lanzamiento de este episodio de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) del viernes 9 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del viernes 9 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del viernes 9 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del viernes 9 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del viernes 9 de octubre España 10:00 a.m. del viernes 9 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

“Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure” está disponible de forma exclusiva en el catálogo global de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su capítulo 4 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

EL CALENDARIO DE ESTRENO RESTANTE DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

Tal como te puedes imaginar, “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” continuará con estrenos semanales en Netflix hasta diciembre del 2026, según esta programación:

Episodio 5: viernes 16 de octubre del 2026

viernes 16 de octubre del 2026 Episodio 6: viernes 23 de octubre del 2026

viernes 23 de octubre del 2026 Episodio 7: viernes 30 de octubre del 2026

viernes 30 de octubre del 2026 Episodio 8: viernes 6 de noviembre del 2026

viernes 6 de noviembre del 2026 Episodio 9: viernes 13 de noviembre del 2026

viernes 13 de noviembre del 2026 Episodio 10: viernes 20 de noviembre del 2026

viernes 20 de noviembre del 2026 Episodio 11: viernes 27 de noviembre del 2026

viernes 27 de noviembre del 2026 Episodio 12 (final): viernes 4 de diciembre del 2026

Johnny Joestar es el protagonista del anime "Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure" (Foto: david production / Lucky Land Communications / Shueisha)

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