Ambientada en los Estados Unidos de 1890, “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure” se centra en una masiva competencia a caballo que cruza todo el continente americano, desde San Diego hasta Nueva York (unos 6,000 kilómetros), por un premio de 50 millones de dólares. Tras el lanzamiento de la primera parte en marzo de 2026, el reinicio y séptima historia de la serie de manga escrita e ilustrada por Hirohiko Araki regresa con una segunda y tercera parte a partir de septiembre. De hecho, Netflix y David Production compartieron una nueva ilustración.

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Por lo tanto, Gyro Zeppeli, un antiguo verdugo deshonrado, y Johnny Joestar, un ex jockey que recibió un disparo y perdió el uso de sus piernas, regresan para la siguiente fase de la gran carrera, donde deben cruzar duras zonas desérticas y terrenos peligrosos del oeste estadounidense

Los protagonistas de “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure” deben llevar sus habilidades al límite y lidiar con nuevos rivales en los nuevos capítulos. Una de las figuras legendarias que aparecen en los nuevos episodios es el vaquero Mountain Tim.

En la segunda parte de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”, Johnny Joestar y Gyro Zeppeli son perseguidos y emboscados por asesinos como la familia Boom Boom (Foto: David Production / Netflix)

LA IMAGEN PROMOCIONAL DE LA PARTE 2 Y 3 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

El póster promocional de la segunda y tercera parte de “Steel Ball Run”, la séptima parte de “JoJo’s Bizarre Adventure”, tiene como protagonistas a Gyro Zeppeli, Johnny Joestar, Diego Brando (Dio) y Mountain Tim.

En el centro del afiche aparece Gyro Zeppeli con su característico sombrero de ala ancha, labios pintados de verde, y sosteniendo su esfera de acero (Steel Balls). A su izquierda se observa a Johnny Joestar, con su gorro blanco decorado con estrellas y un adorno de caballo.

Mientras que Diego Brando luce su casco de equitación azul y Mountain Tim lleva un sombrero a rayas blancas y negras. En el fondo se aprecian las siluetas de varios jinetes cabalgando bajo un ícono con forma de calavera.

Este es el póster oficial de la segunda etapa (2nd STAGE) de la adaptación al anime de "STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure", que regresa en septiembre (Foto: David Production/ Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” - PARTE 2 Y 3?

La segunda y tercera parte “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure” se estrenará el 25 de septiembre de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Tras las fuertes quejas de los fans por la pausa después del primer capítulo, la producción cambió su estrategia de lanzamiento. Por lo tanto, vuelven los “Viernes de JoJo” y los próximos 11 episodios se estrenarán cada semana.

Por otro lado, los avances oficiales ya confirmaron que en los nuevos capítulos aparecerán figuras clave del manga como Mountain Tim, Hot Pants y el gran antagonista, el presidente Funny Valentine.

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