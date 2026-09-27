Este septiembre, Netflix retomó la historia de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure”. Así, a raíz del estreno de un nuevo episodio, el anime volvió a ser tendencia en redes sociales... aunque por una razón ajena a su trama. Y es que su ending, la canción que cierra cada capítulo, abrió un importante debate entre los seguidores de la franquicia: primero, por alejarse de una tradición musical de “JoJo”; y en segundo lugar, por un polémico nombre acreditado detrás de su producción. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento exactamente qué ocurrió.

Vale precisar que esta no es la primera vez que el fandom hace ruido esta temporada, ya que—semanas atrás—la ausencia de fechas claras para la continuación del anime ya había generado reclamos masivos.

Lo cierto es que el primer episodio, un especial de 47 minutos, se estrenó en marzo del 2026, mientras que la continuación llegó recién ahora, con 11 capítulos semanales para esta ‘2nd’ y ‘3rd Stage’ (Parte 2 y 3).

De esta manera, la serie sigue explorando la historia de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli en una carrera transcontinental a caballo por Estados Unidos a fines del siglo XIX, con conspiraciones de por medio.

Gyro Zeppeli es el mentor de Johnny Joestar durante la gran carrera transcontinental del anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run" (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)

LA POLÉMICA QUE SE ARMÓ POR EL ENDING DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

El ending del anime, titulado “Shinukaikiruka” (también traducido como “Dead or Alive”), debutó junto al episodio 2 de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure”, estrenado el pasado viernes 25 de septiembre.

Cabe resaltar que el tema está interpretado por el rapero japonés Yuki Chiba, con letra escrita por él mismo. Y en este detalle radica parte de la controversia.

Razón de la polémica #1.

La primera ola de críticas fue musical, pues buena parte de los fans esperaba que el anime mantuviera su tradición de usar canciones occidentales ya existentes (algo que no ocurrió en esta ocasión).

Y es que, previamente, la saga “JoJo” utilizó temas como “Roundabout” de Yes, “Walk Like an Egyptian” de The Bangles, “I Want You” de Savage Garden y “Distant Dreamer” de Duffy.

Razón de la polémica #2.

Sin embargo, la conversación escaló cuando se conoció que la producción del tema quedó a cargo de Lukasz Gottwald, conocido como Dr. Luke.

Y, por si el nombre te suena de algún lado, quizá debas recordar que la cantante Kesha lo acusó en el 2014 de haberla agredido sexualmente en el 2005, una disputa legal que se extendió por años y terminó en un acuerdo fuera de los tribunales en el 2023.

Así, para una parte de la comunidad, su participación representa una decisión incompatible con los valores que esperan de la producción. Por eso, le piden a Netflix y a Warner Bros. Japan que reconsideren la permanencia del tema en el show televisivo.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta controversia?

ESCUHA AQUÍ EL ENDING DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”

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