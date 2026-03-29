“Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure” por fin tiene una ventana algo más clara para su regreso en Netflix. Y es que la plataforma de streaming confirmó que el episodio 2—presentado como “2nd STAGE”—se estrenará en algún momento del 2026, tras revelarse un nuevo teaser durante el evento AnimeJapan 2026 y en las cuentas oficiales de @NetflixAnime. Y aunque la noticia ha aliviado a quienes temían un parón más largo, la falta de una fecha concreta mantiene la conversación abierta sobre el polémico modelo de lanzamiento que acompaña a esta nueva etapa de la franquicia.

Vale precisar que este “2nd STAGE” no se refiere a una temporada completa, sino a la continuación directa del primer capítulo especial de 47 minutos que llegó a Netflix el pasado 19 de marzo del 2026 y que funciona como introducción a la carrera Steel Ball Run a lo largo de Estados Unidos.

Además, se sabe que David Production continúa al frente de la animación, lo que refuerza la idea de que es un proyecto ambicioso, pero de producción compleja... por su ritmo de acción, y el uso constante de caballos y escenas de carrera.

Antes de continuar, mira el adelanto oficial del episodio 2 de “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” EN NETFLIX?

Como mencioné previamente, hasta el momento, solo está confirmado que la segunda etapa del anime se estrenará “en algún punto del 2026” en Netflix, sin día ni mes especificados.

Entonces, si estás organizando tu calendario de visualizaciones, lo único seguro—por ahora—es que podrás volver a ver a Johnny Joestar y Gyro Zeppeli antes de que termine este año, pero deberás estar atento a futuros anuncios oficiales en redes sociales y en la propia plataforma.

Asimismo, uno de los puntos que más dudas genera entre los fans es cómo se publicarán las próximas entregas. Sin embargo, todo apunta a un estreno en tandas.

¿QUÉ MUESTRA EL NUEVO TEASER DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El avance proyectado en el AnimeJapan 2026 se enfoca en la siguiente fase de la carrera: un cruce de desierto de casi 750 millas, conocido como la zona del “Devil’s Palm”, donde Johnny Joestar y Gyro Zeppeli se enfrentan a nuevos rivales y peligros.

Cabe resaltar que esta sección de la historia es clave para escalar la tensión de la carrera, por lo que el tráiler insinúa un tono todavía más oscuro y frenético que el del episodio inicial.

Es decir, puedes esperar más acción a caballos y un ambiente de misterio alrededor de un tramo del desierto asociado a muertes y desapariciones.

¿POR QUÉ HAY TANTA POLÉMICA ENTRE LOS FANS DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

La reacción del fandom ha sido especialmente intensa porque “Steel Ball Run” es considerada por muchos como una de las mejores partes del manga de “Jojo’s Bizarre Adventure”, y el modo en que Netflix maneje el estreno podría afectar la conversación sobre la ficción.

En ese sentido, las quejas se centran en la falta de un calendario claro, el temor a tandas irregulares y el antecedente de “Stone Ocean”, cuya recepción se vio afectada por el modelo de lanzamientos por bloques.

Incluso dentro del equipo asociado a la obra, hay voces críticas. Por ejemplo, en su cuenta de X, el traductor francés del manga, Anthony Prezman, ha pedido que se opte por estrenos semanales, mientras que el director Yasuhiro Kimura ha reconocido en entrevistas que la producción va “bien”, pero que él mismo no sabe cuándo saldrán los siguientes episodios.

Como espectador, la mejor recomendación es ajustar expectativas y asumir que el 2026 traerá un nuevo capítulo, pero que los siguientes podrían llegar en tandas muy espaciadas.

Por último, podrías aprovechar el tiempo para releer el manga, revisar las partes previas de “JoJo” o mantener la serie en tu lista para no perderte el aviso cuando se libere la segunda etapa.

Johnny Joestar es el protagonista principal del anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run". Originalmente, él fue un jockey prodigio, pero quedó parapléjico (Foto: Warner Bros. Pictures Japan / Netflix)

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