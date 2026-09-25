El esperado regreso de “Steel Ball Run”, la séptima entrega del universo “JoJo’s Bizarre Adventure”, ya tiene una secuencia de apertura. Y es que el anime de Netflix por fin reveló el opening que acompañará la nueva etapa de la historia de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli, luego de que su primer episodio llegara a las pantallas sin un tema de inicio. Así, si te preguntas quién está detrás de la canción y qué detalles esconde esta composición para el show televisivo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” pone el foco en una carrera de caballos que cruza Estados Unidos de costa a costa, con conspiraciones de por medio.

Además, el anime, producido por el estudio David Production, comenzó con un capítulo especial de 47 minutos estrenado el pasado 19 de marzo de este 2026, correspondiente a la primera etapa de la competencia.

Sandman en una escena del anime "JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run" (Foto: David Production / Lucky Land Communications / Shueisha)

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL OPENING DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El tema elegido para esta etapa se llama “SPIN” y está a cargo de la banda japonesa Kroi, que lo estrenó como sencillo digital y con un video sin créditos el 23 de septiembre.

Así, según el sitio oficial de la franquicia, el grupo buscó traducir en sonido la travesía de “Steel Ball Run” a través de referencias al western, con ecos de Ennio Morricone y The Ventures.

Todo esto mezclado con funk, soul y hip-hop, géneros que los artistas vienen explorando en canciones ambientadas en escenarios desérticos.

Puedes disfrutar del opening de la producción debajo de estas líneas.

LOS OTOS TRABAJOS DE KROI EN LA INDUSTRIA DEL ANIME

Con esta composición, Kroi suma un nuevo tema de apertura del mundo del anime a su trayectoria.

Lo cierto es que la banda ya había puesto música a los openings de “Sakamoto Days” y “Liar Game”, lo que la consolida como una de las agrupaciones recurrentes dentro de la industria.

¿QUIÉN INTERPRETA EL ENDING DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

Por otro lado, el tema de cierre de “Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure” se titula “Shinuka Ikiruka” (que puede traducirse como “Vivir o morir”) y está interpretado por el rapero japonés Yuki Chiba.

Cabe resaltar que la canción ya está disponible en plataformas digitales bajo los sellos Warner Music Japan y 300 Entertainment Japan.

Asimismo, Yuki Chiba escribió la letra, mientras que Lukasz Gottwald figura como compositor y Dr. Luke como productor.

Finalmente, los créditos incluyen los arreglos de cuerdas de MIO.O y la mezcla de Serban Ghenea.

A continuación, puedes disfrutar del ending sin problemas.

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