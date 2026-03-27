Si eres fan de “JoJo’s Bizarre Adventure”, anota esta fecha: el 28 de marzo. Y es que, ese día, “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure” no solo seguirá dando que hablar por su “incompleta” llegada a Netflix, sino porque tendrá un espacio protagónico en el AnimeJapan 2026... evento que podría marcar su futuro inmediato. Lo cierto es que—en el Red Stage del Tokyo Big Sight—se llevará a cabo un panel dedicado por completo a la nueva adaptación de la parte 7 del manga de Hirohiko Araki, pensado para celebrar el arranque del anime y, de paso, adelantar qué viene después.

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en una carrera a caballo que atraviesa Estados Unidos a fines del siglo XIX, con personajes dispuestos a todo por ganar y un misterio que se va revelando etapa a etapa.

Así, conocemos a Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, quien sigue al bandido Gyro Zeppeli en la aventura.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure”:

¿POR QUÉ EL 28 DE MARZO ES CLAVE PARA LOS FANS DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE”?

El sábado 28 de marzo es importante porque se llevará a cabo el panel oficial “JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run Race Start Celebration Special Stage” en el AnimeJapan 2026.

Y si bien este se ha promocionado como una celebración del arranque de la serie y no necesariamente como un espacio de anuncios masivos, queda abierta la posibilidad de obtener algún nuevo adelanto, clips inéditos y, sobre todo, detalles sobre la estrategia de estreno en Netflix.

Es decir, podría ser el punto de partida para entender si la plataforma de streaming lanzará tandas por bloques y cuándo llegaría el esperado episodio 2 a las pantallas.

¿A QUÉ HORA ESTÁ PROGRAMADO EL PANEL DE “STEEL BALL RUN JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” EN EL ANIMEJAPAN 2026?

El bloque de “Steel Ball Run” en el AnimeJapan 2026 está programado para estrenarse el sábado 28 de marzo de 17:50 a 18:25 (hora de Japón).

O sea, a nivel internacional, se respeta la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 1:50 a.m. (PT) / 4:50 a.m. (ET) del sábado 28 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:50 a.m. del sábado 28 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:50 a.m. del sábado 28 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:50 a.m. del sábado 28 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:50 a.m. del sábado 28 de marzo España 9:50 a.m. del sábado 28 de marzo

Recuerda: para encontrar actualizaciones, lo más prudente es revisar la página oficial de AnimeJapan o las redes oficiales de la franquicia.

En "Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure", Gyro es un enigmático forajido que participa en la carrera transcontinental que presenta el anime (Foto: Warner Bros. Pictures Japan / Netflix)

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