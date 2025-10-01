La esperada película “Steve”, protagonizada por Cillian Murphy, se estrena en Netflix el 3 de octubre tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto. Basada en la novela Shy de Max Porter, la cinta promete ser uno de los estrenos más comentados de la temporada.

Ambientada en los años 90, Steve narra la historia de un director de reformatorio que enfrenta la inminente clausura de la institución mientras lidia con su propia salud mental. En paralelo, seguimos la mirada de uno de sus alumnos, un joven marcado por la fragilidad y la violencia. En esta nota te contamos quién es quién en el reparto de “Steve”, repasando la trayectoria de cada actor y el papel que juegan en la trama.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “STEVE”?

Conoce al elenco de la película que estrenará Netflix el 3 de octubre:

1. Cillian Murphy como Steve

El ganador del Óscar Cillian Murphy, reconocido por sus papeles en “Oppenheimer” y “Peaky Blinders”, interpreta a Steve, el director de un reformatorio en crisis. Su personaje lidia con la presión del inminente cierre del centro y con sus propios conflictos personales. Es el eje de la historia y un retrato humano de resiliencia frente a la adversidad.

Cillian Murphy, reconocido por sus papeles en “Oppenheimer” y “Peaky Blinders”, interpreta a Steve (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

2. Jay Lycurgo como Shy

El joven actor Jay Lycurgo, conocido por “Medio malo: el hijo bastardo y el diablo mismo” y “Puedo destruirte”, encarna a Shy, un adolescente con una lucha interna entre la autodestrucción y el deseo de encontrar un camino distinto. Su interpretación aporta la mirada juvenil al relato y conecta al espectador con la crudeza de crecer sin oportunidades.

Jay Lycurgo en su papel de Tim Drake en "Batman" (Foto: HBO Max)

3. Emily Watson como Jenny

Nominada al Óscar por “Rompiendo las olas” y recordada recientemente en “Small Things Like These”, Emily Watson interpreta a una de las figuras adultas que impactan la vida de Steve y sus alumnos. Su personaje aporta peso dramático y amplía la dimensión social de la historia.

Emily Watson interpreta a una de las figuras adultas que impactan la vida de Steve (Foto: Fox Premium)

4. Tracey Ullman como Amanda

La versátil Tracey Ullman, con amplia trayectoria en la televisión británica y papeles destacados en “Sra. América”, se suma al proyecto con un personaje secundario que aporta perspectiva y voz crítica en la historia del reformatorio.

Tracey Ullman en una escena de Steve junto a Cillian Murphy(Foto: Netflix)

5. Simbi Ajikawo como Shola

Mejor conocida como Little Simz en la música y con actuaciones en “Top Boy”, Simbi Ajikawo interpreta a un papel clave en el entorno de Shy. Representa el pulso de la juventud de los 90 desde la cultura urbana, sumando autenticidad a la trama.

