El golf vuelve a la pantalla chica con humor, corazón y mucho swing. Y es que la serie “Stick” (en español: “Stick: el swing perfecto” o “Sticks: cracks del golf”), la comedia deportiva de Apple TV+ protagonizada por Owen Wilson, regresa con su segunda temporada... estableciéndose como la cita ideal para quienes buscan una historia cálida y ligera. Así, quieres conocer la fecha y hora de estreno de cada episodio de esta entrega de la producción, aquí te cuento cómo se reparte el calendario de lanzamiento del show televisivo.
Vale precisar que, en esta temporada de la ficción, Santi (Peter Dager), el joven golfista, da el siguiente paso hacia el deporte profesional.
Pryce (Owen Wilson), por su parte, se pregunta qué le queda por lograr. Entonces, animado por su antiguo rival Clark Ross (Timothy Olyphant), decide apostar por sí mismo e intenta un regreso que lo haría el golfista más veterano en ganar un ‘major’.
Y, en el camino, nuestro protagonista se topa con las razones por las que nunca cumplió la promesa que todos veían en él.
Además, para esta aventura, cuenta con una nueva entrenadora, interpretada por la ganadora del Emmy Rhea Seehorn (“Pluribus”).
Antes de continuar, mira el tráiler de “Stick” - Temporada 2:
GUÍA DE EPISODIOS DE “STICK” - TEMPORADA 2
La segunda entrega de la serie de Apple TV+ se compone de diez capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.
Calendario de estreno:
- Episodios 1 y 2 - “Sirens in Soft Spikes” y “Don’t Be Summer Mayonnaise”: miércoles 4 de noviembre del 2026
- Episodio 3 - “Chip Off the Old Butch”: miércoles 11 de noviembre del 2026
- Episodio 4 - “The Boog”: miércoles 18 de noviembre del 2026
- Episodio 5 - “Go Time!”: miércoles 25 de noviembre del 2026
- Episodio 6 - “Jung and the Restless”: miércoles 2 de diciembre del 2026
- Episodio 7 - “Bogey Nights”: miércoles 9 de diciembre del 2026
- Episodio 8 - “Fast Greens Do Not Hold”: miércoles 16 de diciembre del 2026
- Episodio 9 - “Let ‘er Rip”: miércoles 23 de diciembre del 2026
- Episodio 10 (Final de temporada): miércoles 30 de diciembre del 2026
Importante: aunque el lanzamiento oficial está fijado para los miércoles, Apple TV+ suele liberar los capítulos desde la noche anterior en varios países.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “STICK” - TEMPORADA 2?
Siguiendo el esquema habitual de la plataforma, estos son los horarios en los que cada episodio de la temporada 2 de “Stick” estará disponible según cada país:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:00 p.m. de los martes
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:00 p.m. de los martes
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:00 p.m. de los martes
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:00 p.m. de los martes
|España
|3:00 a.m. de los miércoles
Recuerda: estos horarios son referenciales y pueden variar de acuerdo con la configuración regional del servicio de streaming.
¿CÓMO VER “STICK” - TEMPORADA 2?
Tal como te puedes imaginar, “Stick” es un título exclusivo del catálogo internacional de Apple TV+.
Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí