¡Por fin sucedió! En lo que ya más parecía un meme entre los fans, el esperado cruce de palabras entre dos de los personajes principales de “Stranger Things” finalmente ocurrió en la última temporada de la exitosa serie de Netflix. Pero, ¿de quiénes se trata y cómo fue aquel momento? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que “Stranger Things 5” desarrolla su trama en pleno otoño de 1987, justo cuando Hawkins sigue viviendo las consecuencias de la aparición de múltiples portales.

Obviamente, en estas circunstancias, nuestros héroes tienen un solo propósito: acabar con Vecna.

Sin embargo, hay un gran problema: el Gobierno ha sellado Hawkins con una cuarentena militar y está buscando a Eleven, obligándola a volver a ocultarse.

Sea como sea, la batalla decisiva está llegando, y esta vez trae consigo una oscuridad más terrible y mortal que cualquier cosa que nuestros protagonistas hayan enfrentado.

Así, para terminar con todo esto de una vez por todas, necesitan que el grupo completo permanezca unido una última vez.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada final de “Stranger Things”:

EL MOMENTO HISTÓRICO EN EL EPISODIO 3 DE “STRANGER THINGS 5”

A pesar de ser dos de los pilares fundamentales de la serie, Will Byers (Noah Schnapp) y Steve Harrington (Joe Keery) nunca habían tenido una conversación directa... hasta ahora.

Y es que este ‘momento histórico’ ocurrió en el episodio 3 de la temporada 5 (titulado “Chapter Three: The Turnbow Trap” o “Capítulo tres: La trampa de Turnbow”), el cual se estrenó el pasado miércoles 26 de noviembre del 2025.

Allí, en medio de la tensión por la cacería de Vecna, Steve le habla directamente a Will para hacerle una pregunta crucial sobre su conexión con el villano.

- [Steve] ¿Estabas viendo a través de los ojos de... de Vecna o de Derek?

- [Will] Ambos. Yo... yo era Vecna, pero dentro de la mente de Derek.

De esta manera, este par de personajes cruciales de “Stranger Things” le pusieron fin a una ‘racha de silencio’ que duró casi una década... desde el 2016.

¿POR QUÉ WILL Y STEVE DE “STRANGER THINGS” TARDARON TANTO EN HABLAR ENTRE ELLOS?

Cabe resaltar que, aunque hubo una interacción grupal previa en la temporada 3—cuando Steve dejó entrar a los niños al cine—, él nunca se había dirigido específicamente a Will.​

¿Las razones? Pues, más allá de la tensa relación entre Steve y el hermano de Will (lo que podría justificar una comprensible distancia), la separación física entre ambos parece ser el motivo principal detrás de su escasez de interacciones.

Temporada 1: Will estuvo desaparecido casi toda la temporada.

Will estuvo desaparecido casi toda la temporada. Temporada 2: Will lidiaba con el ‘Mind Flayer’ mientras Steve estaba ocupado con Dustin y los demás.

Will lidiaba con el ‘Mind Flayer’ mientras Steve estaba ocupado con Dustin y los demás. Temporada 3: Steve pasó gran parte del tiempo capturado por los soviéticos.

Steve pasó gran parte del tiempo capturado por los soviéticos. Temporada 4: Will se mudó a California, separándose físicamente del grupo de Hawkins.

Y tú, ¿te esperabas este momentazo?

En "Stranger Things", Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, pasó de ser el típico atleta arrogante al protector cuidadoso de los niños de Hawkins﻿ (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí