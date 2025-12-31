Después de casi una década, “Stranger Things” llega a su fin el 31 de diciembre de 2025 y solo resta un episodio de poco más de dos horas para resolver las principales preguntas de los fanáticos de la popular y exitosa serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer. La mayoría se relaciona con Henry Creel/ Vecna (Jamie Campbell Bower) y el Upside Down. ¿Cómo obtuvo sus poderes exactamente? ¿Qué encontró en el maletín del hombre de la cueva? ¿Por qué el 6 de noviembre es tan importante? Para cada una, los fans ya tienen algunas teorías.

Una de esas teorías menciona a Patty Newby y su relevancia en la historia de fondo de Henry Creel. Aunque este personaje no ha aparecido en la serie de Netflix, su nombre se muestra en los recuerdos de Vecna que Max (Sadie Sink) recorre en busca de una salida en la primera parte de la quinta y última temporada.

¿QUIÉN ES PATTY NEWBY EN “STRANGER THINGS”?

Patty es la hija adoptiva de Newby, el director del instituto Hawkins. Lo que la convierte en hermana adoptiva de Bob Newby (Sean Astin), el novio de Joyce Byers (Winona Ryder) que aparece en la segunda temporada de “Stranger Things”. Se trata de un personaje clave de “Stranger Things: The First Shadow”, la obra de teatro que se estrenó en Londres en 2023.

Patty Newby es la hermana adoptiva de Bob (Sean Astin), quien fue el novio de Joyce en la segunda temporada de "Stranger things" (Foto: Netflix)

Esta precuela teatral se ambienta en 1959 en Hawkins y explora los orígenes de Henry Creel, desde la llegada de la familia hasta los primeros eventos que los conectan con el Upside Down. Además, muestra a las versiones jóvenes de Hopper, Joyce, Bob y otros personajes.

Un volante de la producción de Joyce (Winona Ryder) de Oklahoma!, que Max encontró en los recuerdos de Henry, revela que la obra escolar se realizó el 6 de noviembre, tenía como directora a Joyce y como elenco a James Hopper Jr., Karen Childress, Ted Wheeler, Alan Munson, Henry Creel y Patty Newby.

¿QUÉ PASÓ CON PATTY NEWBY Y POR QUÉ PODRÍA SER CLAVE PARA EL FINAL DE “STRANGER THINGS”?

En la obra de Broadway, Patty es una de las pocas amigas de Henry. Poco después comienzan a salir y ella cree que Creel puede utilizar sus poderes para el bien en lugar de la destrucción. Cuando Patty decide buscar a su madre biológica, Henry se ofrece a ayudarla y se adentra en el Vacío.

Debido a que el director Newby interrumpe uno de estos intentos, Henry se ve abrumado por una presencia oscura, el Azotamentes, y casi pierde la vida. Más tarde, el Dr. Brenner aparece en escena para aprovechar sus habilidades peculiares y provoca que Henry entre más en la sombra.

Cuando vuelve a ayudar a Patty a encontrar a su madre biológica, la oscuridad se apodera de Henry y ocasiona que Patty resulte lastimada. Aunque sobrevive, tiene que usar un bastón. Más tarde, abandona Hawkings y se reúne con su madre en Las Vegas.

Por lo tanto, Patty podría ser el “ancla emocional” que muestra la humanidad de Henry antes de su encuentro con el Azotamentes y su transformación en Vecna. ¿Está bajo el control de esa criatura? ¿Esto se mostrará en el final de la serie “Stranger Things”?

Patty Newby aparece en el folleto de la obra de Joyce en la primera parte de la quinta y última temporada de la "Stranger Things" (Foto: Netflix)

