Desde su estreno en 2016, “Stranger Things” se convirtió en un fenómeno cultural global que batió récords de audiencia, conquistó a la crítica y dominó la cultura pop. Aunque sus números descendieron a lo largo de los años y debido a la larga espera para la quinta y última temporada, los fans de la serie de Netflix creada por los hermanos Duffer estuvieron atentos a cada detalles de la entrega final y del cierre de la historia liderada por Eleven (Millie Bobby Brown). A pesar de que la serie principal terminó, la franquicia continúa en expansión.

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Tras el final de la serie principal, estrenado el 31 de diciembre de 2025, la popular franquicia expande activamente su universo a través de múltiples formatos, expandiendo la marca más allá de la pantalla tradicional. Hasta el momento, los nuevos proyectos confirmados incluyen producciones animadas, obras de teatro y series derivadas.

Entre los proyectos más importantes están la obra de teatro “Stranger Things: The First Shadow” y la serie animada “Stranger Things: Tales from ’85”. Pero no son los únicos. De hecho, la franquicia tiene un nuevo lanzamiento preparado para julio de 2026.

Brooklyn Davey Norstedt le da voz a Eleven / Jane Hopper en la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85", que tendrá segunda temporada (Foto: Netflix)

EL NUEVO LANZAMIENTO DE “STRANGER THINGS” TRAS EL FINAL DE LA SERIE DE NETFLIX

De acuerdo con una nueva publicación en el sitio web de “Stranger Things Books”, los fans no tendrán que esperar tanto para disfrutar de más contenido de la franquicia. “Stranger Things” lanzará su colección oficial de guiones de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix.

“Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5” se lanzará el 14 de julio de 2026 y permitirá a los lectores “profundizar en ‘Stranger Things’ con los guiones completos y autorizados de la quinta temporada, incluyendo una introducción exclusiva de los hermanos Duffer“.

Esta nueva publicación ya está disponible para reservar en la página web de Stranger Things Books, Amazon, Barnes & Noble, Books-A-Million, Bookshop.org y otras librerías, donde también están disponibles los anteriores libros que recopilan los guiones de cada temporada.

"Stranger Things: The Complete Scripts, Season 5" se lanzará el 14 de julio de 2026 y permitirá profundizar en los guiones completos y autorizados de la quinta temporada (Foto: Netflix)

LOS LIBROS DE “STRANGER THINGS”

Además de los libros de guiones completos, “Stranger Things” cuenta con novelas expanden el canon de la serie y exploran el pasado de personajes clave.

Suspicious Minds (Mentes peligrosas) (2019): Fue escrita por Gwenda Bond y explora los orígenes de la madre de Eleven y el Dr. Brenner en el laboratorio durante 1969.

Darkness on the Edge of Town (A oscuras en la ciudad) (2019): Fue escrita por Adam Christopher y sigue el pasado de Jim Hopper como detective de homicidios en la Nueva York de 1977.

Runaway Max (Prófuga Max) (2019): Escrita por Brenna Yovanoff. Narra la compleja vida que Max Mayfield dejó atrás en California antes de mudarse a Hawkins.

Rebel Robin (Robin rebelde) (2021): Escrita por A.S. King (A.R. Capetta). Sigue a Robin Buckley en el verano de 1983 mientras intenta asimilar sus sentimientos y encajar en la escuela.

Lucas on the Line (Lucas en juego) (2022): Escrita por Suyi Davies Okungbowa. Explora la identidad de Lucas Sinclair como adolescente afroamericano en Hawkins después de la tercera temporada.

Flight of Icarus (El vuelo de Ícaro) (2023): Escrita por Caitlin Schneiderhan. Cuenta la historia de fondo de Eddie Munson y sus intentos de triunfar con su banda de rock en 1984.

The Dustin Experiment (2024): Escrita por J.L. D’Amato. Sigue a Dustin Henderson en una aventura que lo lleva fuera de Hawkins entre la tercera y cuarta temporadas.

One Way or Another (2025): Fue escrita por Caitlin Schneiderhan y se ambienta en el verano de 1986, justo después de los trágicos eventos de la cuarta temporada.

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