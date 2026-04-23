La serie animada “Stranger Things: Relatos del 85″ (en su idioma original: “Stranger Things: Tales from ’85″) es un spin-off ambientado en el invierno de 1985, entre las temporadas 2 y 3 de la ficción original de Netflix. Así, la gran duda entre los fans es la siguiente: ¿vuelven Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y el resto del reparto a interpretar a sus personajes? Pues, la respuesta corta es no: el doblaje corre a cargo de un elenco de voz completamente nuevo.

Vale precisar que la producción fue creada por Eric Robles y tiene a los hermanos Duffer como productores ejecutivos.

Y aquí, Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos.

Sin embargo, algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto?

Así, en estas circunstancias, los jóvenes héroes deben darse prisa para resolver este misterio y salvar a su pueblo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things: Relatos del 85″:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE "STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85″?

1. Brooklyn Davey Norstedt como Eleven / Jane Hopper

En la serie animada, la encargada de darle vida a la protagonista es la joven actriz de voz Brooklyn Davey Norstedt, quien toma la posta de Millie Bobby Brown en esta versión.

Su interpretación se centra en una Eleven algo más introspectiva, todavía marcada por los traumas de laboratorio, pero también más integrada a su nueva familia con Hopper y al grupo de amigos en Hawkins.

Brooklyn Davey Norstedt le da voz a Eleven / Jane Hopper en la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" (Foto: Netflix)

2. Luca Diaz como Mike Wheeler

En la producción, el encargado de darle voz a Mike Wheeler es Luca Diaz, quien toma el relevo de Finn Wolfhard.

Su interpretación refuerza el rol de Mike como el “líder emocional” del grupo: un chico imaginativo, obsesionado con las campañas de Dungeons & Dragons, y muy protector con Eleven y sus amigos.

Luca Diaz le da voz a Mike Wheeler en la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" (Foto: Netflix)

3. Braxton Quinney como Dustin Henderson

Por su parte, Braxton Quinney es quien le da vida a Dustin Henderson, ocupando el lugar que en la serie original tenía Gaten Matarazzo.

Aquí, la voz de Dustin mantiene el sello del personaje: ingenio rápido, humor constante y una curiosidad científica que lo lleva a hacer las preguntas que nadie más se atreve a formular.

Braxton Quinney le da voz a Dustin Henderson en la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" (Foto: Netflix)

4. Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield

En el caso de Max Mayfield, la actriz Jolie Hoang-Rappaport asume el rol que los fans asocian con Sadie Sink en la serie original.

Su trabajo de voz resalta a una Max que sigue siendo la chica dura del grupo, amante del skate y de los videojuegos.

Jolie Hoang-Rappaport le da voz a Max Mayfield en la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Stranger Things: Relatos del 85″ :

5. Elisha “EJ” Williams reemplaza a Caleb McLaughlin como la voz de Lucas Sinclair .

reemplaza a Caleb McLaughlin como la voz de . 6. Ben Plessala toma el puesto de Noah Schnapp como Will Byers .

toma el puesto de Noah Schnapp como . 7. Odessa A’zion interpreta a la nueva personaje Nikki Baxter .

interpreta a la nueva personaje . 8. Brett Gipson sustituye a David Harbour como Jim Hopper .

sustituye a David Harbour como . 9. Janeane Garofalo se encarga de Anna Baxter , madre de Nikki.

se encarga de , madre de Nikki. 10. Jeremy Jordan reemplaza a Joe Keery como Steve Harrington .

reemplaza a Joe Keery como . 11. Lou Diamond Phillips interpreta a Daniel Fischer

interpreta a 12. Robert Englund presta su voz a Cosmo

presta su voz a 13. Alysia Reiner reemplaza a Cara Buono como Karen Wheeler , la madre de Mike y Nancy.

reemplaza a Cara Buono como , la madre de Mike y Nancy. 14. Alessandra Antonelli asume el papel de Nancy Wheeler , en lugar de Natalia Dyer.

asume el papel de , en lugar de Natalia Dyer. 15. Valeria Rodriguez le da vida a Rosario

le da vida a 16. Jack Griffo interpreta a Jeff

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