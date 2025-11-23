Todo está listo para ver la quinta y última temporada de “Stranger Things”, en cuyo tramo final veremos a nuestros queridos nerds enfrentarse a una pesadilla como ninguna otra. Debido a que todos estamos a la expectativa de lo que ocurrirá desde el 26 de noviembre cuando se estrene el volumen 1, te damos a conocer quiénes conforman el elenco.

La entrega cinco de la serie de Netflix nos vuelve a trasladar a Hawkins, donde nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él, pero esta tarea será complicada, ya que para ponerle fin, deberán estar todos juntos por última vez.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “STRANGER THINGS 5”?

A continuación, los nombres de los actores y personajes que veremos en la quinta temporada de “Stranger Things”.

MILLIE BOBBY BROWN COMO ONCE

La actriz británica Millie Bobby Brown asume el rol principal de Eleven desde la primera temporada de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Millie Bobby Brown como Once, una joven con habilidades telepáticas y psicoquinéticas que fue criada por el Dr. Brenner, como parte de un experimento secreto del gobierno en el Laboratorio Nacional de Hawkins. Luego de escapar de las instalaciones, se une a los nerds del Club de Audiovisuales, a quienes ayuda a buscar a Will. Mientras su equipo descubre más sobre el Mundo del Revés, ella conoce más su pasado y su familia elegida, pero después de que Vecna ​​abre las Grietas al final de la cuarta temporada, se prepara para la gran batalla para proteger todo lo que ama.

NOÉ SCHNAPP COMO WILL BYERS

Noah Schnapp como Will Byers en una escena de la temporada 5 de "Stranger Things", serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer (Foto: Netflix)

Noé Schnapp como Will Byers, un menor que el 6 de noviembre de 1983 fue transportado al Mundo del Revés, cambiando la vida de sus mejores amigos Mike, Dustin y Lucas. Aunque regresa a su casa, su pesadilla con la dimensión de las sombras continúa cuando se descubre que está conectado al Azotamentes, que lo controla y usa para espiar a sus amigos. Pese a que este vínculo se rompe, aún puede sentirla. En la quinta temporada, él y el resto de los Byers regresan a Hawkins para la batalla final.

FINN WOLFHARD COMO MIKE WHEELER

Finn Wolfhard como Mike Wheeler en una escena de la temporada 5 de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Finn Wolfhard como Mike Wheeler, el líder del grupo de amigos, que incluye a Dustin, Will, Lucas y Max. Lucha en primera línea con sus amigos contra monstruos del Mundo del Revés, como el Demogorgon y el Azotamentes, mientras lidia con su relación con El. Para la entrega final, vuelve a estar al frente de todos para encontrar y acabar a Vecna.

GATEN MATARAZZO COMO DUSTIN HENDERSON

Dustin Henderson nuevamente regresa para la Temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, el genio científico del grupo que descubre la existencia de un portal al Mundo del Revés. A lo largo de la serie, hace otras revelaciones clave relacionadas a Demogorgon bebé y a Vecna. Tras la muerte de Eddie en el Mundo del Revés, él sigue de luto por su amigo en esta nueva temporada, por lo que estará deprimido.

CALEB MCLAUGHLIN COMO LUCAS SINCLAIR

Los actores Caleb McLaughlin (Lucas) y Sadie Sink (Max) durante una escena de la cuarta temporada de "Stranger Things". (Foto: Netflix)

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, el miembro pragmático del Partido. Aunque al inicio se muestra escéptico ante Once, pronto se convierte en uno de sus amigos más cercanos. Luego inicia una amistad con Max Mayfield y comienzan a salir; es más, se encuentra con ella cuando Vecna ​​casi la mata en la cuarta temporada; por tanto, permanece a su lado en el hospital con la esperanza de que despierte.

SADIE SINK COMO MAX MAYFIELD

La actriz norteamericana Sadie Sink es Max Mayfield en la popular serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Sadie Sink como Max Mayfield, integrante del grupo de Hawkins que lucha contra los monstruos del Mundo del Revés. Tras la muerte de su hermanastro Billy, poseído por el Azotamentes en la tercera temporada, se convierte en el objetivo de Vecna ​​en la cuarta entrega, pues casi lo mata y provoca la apertura de las Grietas en Hawkins, además de dejarlo en coma. En la quinta temporada, se enfrenta a una dura batalla.

COMPLETAN EL ELENCO

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Joe Keery como Steve Harrington

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Maya Hawke como Robin Buckley

Amybeth McNulty como Vickie

David Harbour como Jim Hopper

Winona Ryder como Joyce Byers

Brett Gelman como Murray Bauman

Cara Buono como Karen Wheeler

Sherman Augustus como el teniente coronel Sullivan

Nell Fisher como Holly Wheeler

Jake Connelly como Derek Turnbow

Linda Hamilton como la Dra. Kay

Alex Breaux como el teniente Robert Akers

Jamie Campbell Bower como Vecna

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí