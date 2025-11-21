¡Está confirmado! La quinta y última temporada de “Stranger Things”, la serie sobrenatural que conquistó a millones de espectadores a nivel mundial, llega a Netflix en tres tandas de episodios (entre noviembre y diciembre del 2025). Así, si te gustaría disfrutarlos en el streaming, esta nota es para ti. Aquí te presento los títulos, las fechas exactas y el horario de estreno de cada uno de los últimos capítulos de la producción.

Vale precisar que el épico desenlace de la serie de los hermanos Duffer promete resolver todos los misterios del Upside Down (Mundo del Revés), culminar la batalla contra Vecna y mostrarnos el destino definitivo de los protagonistas.

En ese sentido, podremos ver—por última vez—a Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) y a todos los personajes que conquistaron nuestros corazones desde el 2016.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things” - Temporada 5:

GUÍA DE EPISODIOS DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5

Volumen 1: episodios 1-4

Los primeros cuatro episodios de la quinta entrega de la serie de Netflix se estrenan simultáneamente el miércoles 26 de noviembre del 2025.

Capítulo 1: “The Crawl” (El Rastreo) - Duración: 1 hora 8 minutos

“The Crawl” (El Rastreo) - Duración: 1 hora 8 minutos Capítulo 2: “The Vanishing of Holly Wheeler” (La desaparición de Holly Wheeler) - Duración: 54 minutos

“The Vanishing of Holly Wheeler” (La desaparición de Holly Wheeler) - Duración: 54 minutos Capítulo 3: “The Turnbow Trap” (La Trampa de Turnbow) - Duración: 1 hora 6 minutos

“The Turnbow Trap” (La Trampa de Turnbow) - Duración: 1 hora 6 minutos Capítulo 4: “Sorcerer” (Hechicero) - Duración: 1 hora 23 minutos

Volumen 2: episodios 5-7

Los tres siguientes episodios de “Stranger Things” se lanzan el jueves 25 de diciembre del 2025, coincidiendo con las celebraciones navideñas.

Capítulo 5: “Shock Jock” (Electrochoque)

“Shock Jock” (Electrochoque) Capítulo 6: “Escape from Camazotz” (Fuga de Camazotz)

“Escape from Camazotz” (Fuga de Camazotz) Capítulo 7: “The Bridge” (El Puente)

Volumen 3: episodio 8 (GRAN FINAL)

Finalmente, el episodio con el que concluye la producción se estrena el miércoles 31 de diciembre del 2025. Sí, justo en la víspera de Año Nuevo.

Capítulo 8: “The Rightside Up” (Este Lado Hacia Arriba)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5?

Las tres tandas de episodios de la temporada 5 de “Stranger Things” llegan a Netflix en el mismo horario: 8:00 p.m. (ET).

Debajo de estas líneas, revisa la conversión horaria según el país en el que te encuentras.

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 2:00 a.m. del día siguiente

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5?

Tal como te puedes imaginar, “Stranger Things” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su última temporada en el horario indicado, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de la temporada 5 de "Stranger Things", serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer (Foto: Netflix)

