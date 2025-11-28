CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La primera parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things” tiene dos grandes revelaciones: el regreso de un polémico personaje y el descubrimiento de Will Byers (Noah Schnapp). El hijo menor de Joyce (Winona Ryder) ha tenido que lidiar con sus miedos desde que fue secuestrado por Vecna (Jamie Campbell Bower) y pasó un tiempo en el Upside Down. Aunque ha continuado luchando, no tiene la misma fuerza que sus amigos. Pero eso cambia en los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix.

Aunque en las anteriores entregas del drama creado por los hermanos Duffer se ha mencionado la conexión que existe entre Will y el Mundo del Revés, en los nuevos capítulos quedó claro qué tan fuerte es ese vínculo y lo que implica para el hermano de Jonathan (Charlie Heaton). Will está conectado a la mente colmena y puede ver y sentir los mismo que Vecna y los demogorgones.

Gracias a eso, el grupo puede predecir el siguiente movimiento de Vecna e intentar detenerlo. Sin embargo, sus esfuerzos son infructuosos, ya que el villano hace su aparición en el cuarto episodio de la temporada 5 de “Stranger Things” y se lleva a los niños que necesita para completar su objetivo. Antes de regresar al Upside Down, confronta a Wil y le explica que utiliza a los niños porque son débiles y fáciles de romper.

Luego de ser subestimado por Vecna, Will comprende que no es débil y demuestra que también tiene poderes. Puede controlar el Mundo de Revés y sus criaturas debido a su conexión con la mente colmena. Pero esa no es la única razón por la que sus poderes despertador. Principalmente, se debe a que finalmente se acepta como es y no tiene miedo de mostrarse. Robin (Maya Hawke) lo ayudó con eso.

Will Byers (Noah Schnapp) puede controlar lo que sea parte del Upside Down en la volumen 1 de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

LA REACCIÓN DE NOAH SCHNAPP A LOS PODERES DEL WILL EN “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1

En una entrevista con Variety, Noah Schnapp contó que se enteró de los poderes mientras estaba en la ducha leyendo el guion del cuarto episodio de la temporada final de “Stranger Things”. “Estaba hojeando, y luego, literalmente, en la ducha preparándome, llegué al final, y pensé, ‘¡Dios mío!’ Salí corriendo de la ducha gritando. Vivía con una asistente. Se llama Brooke. Y pensé, ‘¡Brooke! ¡Dios mío, tengo poderes!’ Quería contárselo a todos los que conocía. Y, por supuesto, tuve que esperar dos años para que alguien lo viera. Pero: lo mejor del mundo…”

El actor de 21 años contó que el rodaje fue duro, pero gratificante. “Obviamente, iba con un arnés, y tuvimos que ensayarlo para que funcionara bien. Me hice muy amigo de todos los equipos de especialistas; esta era su secuencia más importante de la temporada. Era un baile coreografiado de un mes. Y trabajar con Jamie cara a cara por primera vez fue increíble. Es un actor increíble, y eso me permite tenerle miedo con más facilidad, porque es muy aterrador.”

“Fue un sueño. Recuerdo haberles escrito a los Duffer un largo párrafo al día siguiente de filmar esa escena, diciéndoles: No entienden lo agradecido que estoy por esta serie y este personaje, y la forma en que escribieron a Will para la temporada final es algo con lo que jamás hubiera soñado’. Así que tener esa oportunidad con esa escena fue una experiencia increíble, una gran satisfacción para mí y probablemente una de mis secuencias de rodaje favoritas del año. Y para Will, ese momento es como el Santo Grial”, dijo Noah Schnapp a Tudum sobre la escena en la que toma el control de los Demogorgones y salvar a sus amigos.

La evolución de Will

Sobre la evolución de su personaje, Schnapp explicó: “Will era un niño tímido y muy insular que no se abría a nada. Tenía miedo de compartir sus sentimientos y sentía que no pertenecía y que su diferencia era incorrecta. Y tras años de marginación y exclusión, y de crecer más lentamente, se dio cuenta de que ese era su superpoder. Y ese es uno de los temas de nuestro programa: lo que hace a todos tan especiales, hermosos y únicos son sus diferencias. Cuando Will finalmente se da cuenta de que ‘me acepto, me amo y reconozco lo que me hace diferente y único’, realmente florece.”

Will Byers (Noah Schnapp) utiliza sus poderes para salvar a sus amigos en el volumen 1 de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

