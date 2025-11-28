El estreno de la primera tanda de episodios de la última temporada de “Stranger Things” ya venía precedido por el oscuro cierre de la cuarta entrega: Vecna aparentemente derrotado, Max al borde de la muerte y Hawkins literalmente abierto hacia el Mundo del Revés. Aun así, la serie volvió a sorprender con un giro inesperado al convertir a sus fanáticos en parte de la historia mediante un número de teléfono al que se puede llamar para reportar la desaparición de Eleven. ¿Qué ocurre cuando marcas ese número? Te lo contamos a continuación.

La última entrega regresó más de tres años después del estreno de la cuarta. Sus ocho episodios se lanzan en tres tandas: el primer bloque de cuatro capítulos el 26 de noviembre, el segundo bloque de tres el 25 de diciembre y un episodio final el 31 de diciembre.

¿QUÉ PASA CUANDO MARCAS EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE REPORTA LA DESAPARICIÓN DE ELEVEN?

Ni bien comienza la quinta temporada de “Stranger Things”, vemos a Hawkins cubierta de carteles y advertencias militares. En medio de todos estos avisos, se aprecia en la pared un volante sobre la desaparición de Eleven. “Adolescente desaparecido. Nombre: Jane Hopper. Mujer blanca, 15 años. Fecha de nacimiento: 06/07/71”, entre otros datos. En la parte inferior, la recompensa por la información que conduzca a su ubicación, seguido de un número telefónico: 765-303-2020.

Aunque para muchos este dato pudo pasar desapercibido, algunos fanáticos fueron más allá y se animaron a marcarlo para saber si realmente existe. Lo que escucharon los dejó sorprendidos.

Al marcar el número que tiene un código del área real de Indiana (765), recibieron un mensaje de voz de parte del ficticio Departamento de Policía de Hawkins que los dejó helados, en el que se da entender que se vive una emergencia en dicho lugar, tal como lo dio a conocer un espectador identificado como @ashluvsfiberart.

“Gracias por contactar al Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente en estado de confinamiento para garantizar la seguridad de nuestros residentes. El equipo de emergencias de Hawkins está trabajando en estrecha colaboración con el departamento de policía de Hawkins para localizar a las personas desaparecidas, entre las cuales Jane Hopper es una prioridad. Le instamos, como miembro responsable de Hawkins, a que nos ayude a localizarla”, se escucha.

Un usuario de TikTok identificado como @albertlikesmovies se grabó llamando a dicho número y nos mostró en vivo el audio reproduciéndose.

Vale precisar que no es la primera vez que “Stranger Things” recurre a este recurso, toda vez que también lo hizo en la cuarta temporada cuando se mostró el teléfono de la pizzería Surfer Boy y muchos televidentes se comunicaron con el local.

