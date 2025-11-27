CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La primera parte de la quinta temporada de “Stranger Things” se desarrolla en noviembre de 1987 mientras Hawkins se encuentra en una cuarentena impuesta por el gobierno. En los nuevos episodios de la popular serie de Netflix, los protagonistas intentan encontrar a Vecna (Jamie Campbell Bower) para derrotarlo de una vez por todas. Pero lo que no saben es que la amenaza se encuentra más cerca de lo que creen: Vecna está listo para atacar y continuar con sus planes.

Eleven (Millie Bobby Brown) ha estado entrenando para poder vencer a su enemigo, pero sus poderes podrían no ser suficientes para eliminar a una amenaza como Vecna. No obstante, en el último capítulo del Volumen 1 de la temporada 5 queda claro que Once no es la única que tiene poderes y está lista para luchar en la batalla final.

¿QUÉ OTRO PERSONAJE DE “STRANGER THINGS” TIENE PODERES?

En la primera parte de la quinta temporada de “Stranger Things”, Once entra en la mente del teniente Robert Akers (Alex Breaux) y descubre que los militares han estado ocultando a alguien tras una puerta de acero en el invernadero de la Dra. Kay (Linda Hamilton). Está convencida de que se trata de Vecna, así que decide infiltrarse en el lugar y enfrentarlo.

Will Byers (Noah Schnapp) está frente a Vecna en el cuarto episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

La situación se complica y Hopper (David Harbour) decide sacrificarse para salvar a Eleven, pero al cruzar la puerta no encuentra a Vecna, sino a Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen), la “hermana” que Once conoció en la segunda entrega. La joven estaba siendo utilizada para los experimentos de Kay y si logran liberarla, será de gran ayuda para vencer a Henry. Pero ellas no son las únicas con poderes. Will Byers (Noah Schnapp) descubre que puede utilizar sus conexión con la mente colmena para controlarla.

A lo largo de los cuatro primeros capítulos de la temporada final de “Stranger Things”, Will descubrió nuevas cosas sobre su conexión con el Mundo de Revés. Puede ver los mismo que Vecna y los Demogorgones, incluso sentir lo mismo. Y tras la humillación de Vecna, recupera la confianza en sí mismo y detiene a las criaturas que pretendían matar a sus amigos.

Will (Noah Schnapp) tiene una fuerte conexión con la mente colmena en el Volumen 1 de la última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CÓMO FUNCIONAN LOS PODERES DE WILL EN “STRANGER THINGS”?

En una entrevista con Variety, los hermanos Duffer explicaron que los poderes de Will son diferentes a los de Eleven. “Es diferente porque puede canalizar los poderes de Vecna. Pero todos están relacionados. Vecna ​​y Once tienen poderes similares. Los poderes no están dentro de él. Él puede canalizar los poderes de Vecna ​​y usarlos, como si estuviera manipulando a sus propios poderes”, señaló Ross.

“Se conecta con la mente colmena y puede manipular cualquier cosa dentro de ella. Verás hasta dónde puede llegar mientras sigues viendo. Pero así es como puede manipular al monstruo. Así que no puede abrir una puerta, porque la puerta no forma parte de la mente colmena”, agregó Matt.

También indicaron que los obtuvo tras quedar enganchado a la mente colmena y necesita estar cerca para utilizarlos. Aunque hablaron de los poderes de Will desde hace muchos tiempo, decidieron que era el momento indicado para introducirlos en la historia.

“Sabíamos que queríamos que accediera a estos poderes esta temporada. Entonces empezamos a hablar de por qué ahora, y por qué puede hacerlo ahora. Parte de esto se basa en la mitología, en términos de que la mente colmena está más cerca que nunca de él. Pero sobre todo, hablamos de cómo ha cambiado Will. A lo largo de las temporadas, ha sido un poco más temeroso que los demás. No ha sido un líder. No se ha aceptado a sí mismo como lo han hecho algunos de nuestros personajes. Así que creo que en realidad se trataba de si realmente es capaz de al menos empezar a aceptarse tal como es, ¿le dará eso la fuerza que necesita para acceder a estos poderes? Ahí es donde el Episodio 4, y en realidad el arco de los primeros cuatro episodios, lo condujo”, dijo Ross.

Will Byers (Noah Schnapp) descubre sus poderes en el último episodio del volumen 1 de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí