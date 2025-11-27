CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de “Stranger Things”, que marca el inicio de la batalla final contra Vecna (Jamie Campbell Bower), ya está disponible en Netflix, así que los fanáticos de la historia creada por Matt y Ross Duffer pueden descubrir lo que pasó con sus personajes favoritos y lo que planean para vencer al poderoso villano que amenaza con destruirlos. Pero ¿qué opina la crítica especializada sobre la primera parte de la última entrega? ¿La aprueban?

Después de lo que sucedió con Max (Sadie Sink), el gobierno ha puesto a Hawkins en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven (Millie Bobby Brown), que se ve obligada a esconderse de nuevo y entrenar en secreto para eliminar a Vecna antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, cuenta con la ayuda de Hopper (David Harbour) y el resto del equipo.

Pero la amenaza se encuentra más cerca de lo que creen, ya que Vecna está listo para poner el marcha la siguiente parte de su plan: secuestrar a doce niños de Hawkins. La primera en su lista es Holly Wheeler (Nell Fisher), la hermana menor de Nancy (Natalia Dyer) y Mike (Finn Wolfhard). En tanto, Hopper y Eleven emprenden una misión de rescate en el Upside Down.

Eleven (Millie Bobby Brown) se escabulle en la base militar de la Dra. Kay en el volumen 1 de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

Aunque los fanáticos de “Stranger Things” están emocionados por los primeros episodios de la quinta temporada y las revelaciones que incluyeron, la crítica especializada encontró algunos problemas. Sophie Gilbert de The Atlantic lo describió en su mayor parte como “en gran medida desolador y sombrío”.

A pesar de eso, otros destacaron que cuenta con “momentos entrañables con los personajes y emocionantes momentos de acción, todo ello aderezado con una generosa pizca de nostalgia ochentera.”

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada son “material muy entretenido, con el peligro apropiado y mucha emoción”, escribió Ed Potton en una reseña de cuatro estrellas en el Times. Por su parte, Jack Seale en The Guardian señaló que, “esta lujosa carrera final te hará subirte a una silla y gritar de alegría”.

“A medida que se precipita hacia un enfrentamiento final con Vecna, ‘Stranger Things’ está reiniciando el reloj en lugar de seguir su impulso. Los Duffer siempre han llevado sus influencias con orgullo, y los espectros de Steven Spielberg y Stephen King ayudaron a impulsar la serie hasta convertirla en un fenómeno. Pero en sus últimas horas, “Stranger Things” sigue siendo principalmente un pastiche (...) Al negarse a enriquecer a sus personajes a medida que envejecen, ‘Stranger Things’ se ve atrapada en un desarrollo detenido. Cuando creces sin profundizar, terminas en una situación de sobreextensión.”

“Los Duffer recuperan su magia con el ‘Capítulo Dos: La Desaparición de Holly Wheeler’, que devuelve la serie a sus raíces de terror. Comienza con un aterrador ataque de Demogorgon que evoca una de las escenas más memorables de Poltergeist y pone inmediatamente a tres personajes de toda la vida en peligro mortal.”

“Si tuviera que usar una palabra para describir la quinta temporada de ‘Stranger Things’, volumen 1, sería ambiciosa. A pesar de lo enrevesada que se vuelve la historia con todos los elementos cambiantes de Hawkins, el Mundo del Revés y la confusa mentalidad de Vecna, los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ dan varios giros importantes con personajes que podrían añadir una sensación de división de cara a los capítulos finales de la serie”.

“Pero lo enorme que está en juego se pierde en los pequeños detalles necesarios para que tengan el impacto emocional adecuado. Hay problemas de trama que, aunque menores individualmente, acumulativamente nos quitan la incredulidad. Puedo creer que Murray (Brett Gelman) pudiera contrabandear suministros ilícitos a un pueblo descrito como ‘el lugar con mayor seguridad después de la Casa Blanca, Fort Knox y el Área 51’ una sola vez. Si lo hace varias veces en pocos días, empiezo a preguntarme si alguien vigila las puertas, para empezar.”

“Los niños que crecen pueden haber cambiado el atractivo de este programa, pero logran salir en una llamarada de gloria lanzando llamas y esquivando balas, sin dejar de ser más conmovedores que nunca.”

“Porque lo que la quinta y última temporada de ‘Stranger’ tiene a su favor es su espíritu: sin duda se siente como el ‘Stranger’ que hemos llegado a conocer y amar durante casi una década. Pero es un final claramente imperfecto; la temporada oscila entre lo emocionante y lo molesto, entre lo emocionalmente satisfactorio y lo lógicamente desconcertante.”

En los primeros episodios de la temporada 5 de "Stranger Things", Robin (Maya Hawke) ayuda a Will (Noah Schnapp) a recuperar su confianza en si mismo (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí