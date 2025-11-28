CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de “Stranger Things” tienen momentos emotivos, dramáticos y sorprendentes. Pero existen dos revelaciones que marcan el camino que debe seguir la entrega final de la popular serie de Netflix. La primera involucra a Will Byers (Noah Schnapp) y la segunda, a un polémico personaje de la segunda temporada. Los creadores, Matt y Ross Duffer, ahondaron en el inesperado regreso.

Después de llegar al Upside Down, Eleven (Millie Bobby Brown) se reúne con Jim Hopper (David Harbour) y sigue el rastro del demogorgon que secuestró a Holly Wheeler (Nell Fisher). En proceso descubren que la Dra. Kay (Linda Hamilton) retiene a alguien poderoso tras una puerta de acero en la base militar en el Otro lado. Once cree que se trata de Vecna (Jamie Campbell Bower) y decide enfrentarlo de una vez por todas.

Aunque logra infiltrarse en el laboratorio de la Dra. Kay, es descubierta e inmovilizada con el arma sónica. Hopper entra en acción y deja inconsciente a Kay para conseguir la llave de acceso. Está dispuesto a sacrificarse para proteger a Eleven, pero no es necesario, ya que no es Vecna quien está tras la puerta. Se trata de Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen).

Linnea Berthelsen interpretó a Ocho, la "hermana" de Eleven, en el séptimo episodio de la segunda temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL INESPERADO REGRESO DE EIGHT EN “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

Ocho, cuyo nombre real es Kali Prasad, apareció en el séptimo episodio de la segunda temporada de “Stranger Things” y formó un vínculo especial con Once, a quien llamaba “hermanita”. No obstante, su participación fue duramente criticada en su momento. Los fans señalaban que su aparición era poco relevante e interferiría con el desarrollo de la trama principal.

No obstante, los hermanos Duffer decidieron apostar por el regreso de Eight, quien podría ser de utilidad en la batalla final contra Vecna. Eleven y resto necesitan toda la ayuda posible ahora que el villano ha reunido a los doce niños para su maléfico plan de destrucción.

En una entrevista con Variety, los creadores de “Stranger Things” hablaron sobre cómo surgió la idea del regreso de Kali/ y lo que esto podría significar para Eleven. “Queremos que cuando alguien vea la serie completa, no sienta que se nos ha escapado una trama o un hilo conductor. Que todo esté conectado. Que vean cómo todo encaja. Y eso fue definitivamente un hilo argumental suelto”, explicó Ross.

“Pero también nos gusta mucho Linnea, y sentimos que ese episodio [de la segunda temporada] simplemente no le dio la oportunidad de hacer lo que sabemos que es capaz de hacer. Así que, en parte, queríamos devolverla y darle un momento. Pero no queríamos hacerlo solo por hacerlo”, agregó.

Pero esa no fue la única razón por la que decidieron traer de vuelta a Ocho. También suma a lo que tienen planeado para el gran final. “Al estrenar la temporada, nos dimos cuenta de que traerla de vuelta nos ayudó mucho con la historia de Eleven y cómo queríamos concluirla. Así que había una verdadera razón para hacerlo, más allá de simplemente no dejar este hilo argumental inconcluso.”

Por su parte, Matt Duffer compartió: “Estábamos rodando la segunda temporada a toda velocidad, porque queríamos cumplir con la fecha límite de Halloween. Y el primer guion que escribimos simplemente no funcionó, y luego nos quedaba una semana para reescribirlo. Creo que nunca lo logramos, obviamente. Siempre me sentí mal por no haberlo descubierto para Linnea. Pero sentíamos que teníamos algo especial con ella, así que quisimos traerla de vuelta. Creo que está genial en la temporada, así que estoy muy emocionado por eso.”

Kali/ Ocho (Linnea Berthelsen) regresó en el cuatro episodio de la quinta y última temporada de "Stranger Things" ¿Podrán liberarla? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS” - TEMPORADA 5 VOLUMEN 1?

La primera parte de la quinta temporada de “Stranger Things” está disponible en Netflix desde el 26 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

