La cuenta regresiva para el cierre de la exitosa serie “Stranger Things” está llegando a su fin. Y es que después del estreno del Volumen 1 de la temporada final, el pasado 26 de noviembre, Netflix prepara el lanzamiento de su Volumen 2. Así, ¿quieres saber exactamente desde cuándo y a qué hora puedes ver los episodios 5, 6 y 7 de la quinta entrega de la producción? Entonces, esta nota es para ti. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el desenlace del Volumen 1 nos dejó a todos con las emociones a flor de piel: resulta que Will Byers (Finn Wolfhard) tiene poderes y logró eliminar a tres Demogorgons para salvar a sus amigos.

Por otro lado, Eleven (Millie Bobby Brown) y Hopper (David Harbour) se infiltraron en la base militar y descubrieron que la cautiva no era Vecna (Jamie Campbell Bower), sino Kali (Ocho, Linnea Berthelsen), la única otra sobreviviente del Laboratorio Hawkins.

¿Y Max (Sadie Sink)? Pues, permanece atrapada en los recuerdos de Vecna junto a Holly (Nell Fisher), en un lugar que esta última apodó “Camazotz”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things 5” - Volumen 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL VOLUMEN 2 DE “STRANGER THINGS 5”?

Los episodios 5, 6 y 7 de la temporada final de la serie de Netflix se estrenan el jueves 25 de diciembre del 2025 , convirtiéndose en un regalo de Navidad para millones de fans alrededor del mundo.

Debes saber que el Volumen 2 de “Stranger Things 5” incluye:

“Chapter Five: Shock Jock” (“Capítulo cinco: electrochoque” / “Capítulo cinco: plan de choque”) - Dirigido por Frank Darabont y escrito por Curtis Gwinn - Duración: 68 minutos (1 hora y 8 minutos)

(“Capítulo cinco: electrochoque” / “Capítulo cinco: plan de choque”) - Dirigido por Frank Darabont y escrito por Curtis Gwinn - Duración: 68 minutos (1 hora y 8 minutos) “Chapter Six: Escape from Camazotz” (“Capítulo seis: la huida de Camazotz”​ / “Capítulo seis: fuga de Camazotz”) - Dirigido por Shawn Levy y escrito por Kate Trefry - Duración: 75 minutos (1 hora y 15 minutos)

(“Capítulo seis: la huida de Camazotz”​ / “Capítulo seis: fuga de Camazotz”) - Dirigido por Shawn Levy y escrito por Kate Trefry - Duración: 75 minutos (1 hora y 15 minutos) “Chapter Seven: The Bridge” (“Capítulo siete: el puente) - Dirigido por los Hermanos Duffer y Shawn Levy, y escrito por los Hermanos Duffer - Duración: 66 minutos (1 hora y 6 minutos)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL VOLUMEN 2 DE “STRANGER THINGS 5”?

A diferencia de otros lanzamientos de Netflix, disponibles desde la madrugada, la quinta y última temporada de “Stranger Things” llega a las pantallas en horario estelar.

Así, para el público estadounidense, el Volumen 2 podrá verse según esta programación:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 5:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 6:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Hora Central (CT) 7:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Hora del Este (ET) 8:00 p.m. del jueves 25 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, se respeta el siguiente horario:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del jueves 25 de diciembre España 2:00 a.m. del viernes 26 de diciembre

¿CÓMO VER EL VOLUMEN 2 DE “STRANGER THINGS 5”?

Al ser “Stranger Things” una serie exclusiva de Netflix, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming para disfrutar de cada uno de sus capítulos.

Recuerdas que tienes dos alternativas para acceder al contenido:

Ingresar a la aplicación de Netflix en cualquier dispositivo compatible (Smart TV, computadora, tablet o smartphone) y buscar el título en el catálogo .

(Smart TV, computadora, tablet o smartphone) y . Darle clic al LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, no olvides que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿CUÁNDO LLEGA EL EPISODIO FINAL DE “STRANGER THINGS”?

El Volumen 2 de “Stranger Things 5” precede al episodio final de la serie, titulado “The Rightside Up”, el cual se estrenará el miércoles 31 de diciembre del 2025.

Cabe resaltar que este tendrá una duración de 128 minutos (2 horas y 8 minutos), convirtiéndose en el segundo capítulo más largo de todo el show televisivo.

El actor Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair en una escena de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí