¡Habemus estupendas noticias para los fans de “Stranger Things”! Resulta que—este 15 de diciembre del 2025—Netflix lanzó el tráiler oficial del volumen 2 de la temporada final de la serie, revelando varios detalles sobre los próximos episodios de la producción. Así, ¿te gustaría conocer los más importantes? Entonces, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el adelanto de la serie de Netlix anticipa la llegada de tres nuevos capítulos el próximo jueves 25 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones navideñas.

Por supuesto, todo esto antes que el episodio final (el octavo de la temporada) cierre la historia de manera definitiva el 31 de diciembre.

Antes de continuar, mira el tráiler del Volumen 2 de “Stranger Things 5”:

LAS REVELACIONES QUE DEJA EL NUEVO TRÁILER DE “STRANGER THINGS 5”

1. ¿Estamos equivocados sobre el Mundo del revés?

Probablemente, la revelación más impactante del avance es la que llega de boca de Dustin, quien afirma: “Todo este tiempo, todo lo que hemos supuesto sobre el Mundo del revés ha sido completamente erróneo”.

Esta declaración supone que nuestra concepción sobre el ‘Upside Down’ podría haber estado sesgada y, quizá, hay algo más allá de lo evidente que hemos estado ignorando a lo largo de los años.

Y sí, esa misteriosa masa roja que vemos sobre las cabezas de Dustin y Steve podría ofrecernos alguna respuesta al respecto.

2. El plan de escape de Max y Holly

Holly y Max, por su parte, siguen dentro del mundo mental creado por Vecna... aunque ahora con espíritu de huida.

Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el episodio 6 de la temporada se titula “Escape from Camazotz” (si no hay alguna sorpresa, todo apunta a que son ellas las que le dan nombre al capítulo).

Cabe resaltar que, en Instagram, Ross Duffer describió el episodio como el “más importante de los tres (..) las interpretaciones nos hacen llorar cada vez que lo vemos”.

3. Kali se une a la batalla

Otra de las revelaciones del tráiler es que, después de rescatarla del laboratorio de la Dra. Kay, Eleven une fuerzas con Kali para eliminar a Vecna.

Como recordamos, el personaje fue presentado en la temporada 2 y, desde entonces, no la habíamos vuelto a ver.

Sin embargo, parece que su presencia—ahora sí—enriquecerá la historia y será crucial para la última batalla de nuestros protagonistas.

Y tú, ¿ya estás listo para despedirte de Hawkins?

Noah Schnapp como Will y Winona Ryder como Joyce en una escena del volumen 2 de "Stranger Things 5" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí