Una nueva adaptación cinematográfica de la icónica saga de videojuegos “Street Fighter” llegará a las salas de cine en octubre del 2026. Así, para sorpresa de muchos fans de la franquicia de Capcom, ya se han revelado las identidades de las figuras que le dan vida a los protagonistas de la historia. ¿Quieres conocerlos? Pues, en esta nota, te presento a los actores y personajes de la esperada película live-action.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Kitao Sakurai y se ambienta en el año 1993, cuando Ryu y Ken Masters se reúnen en el Torneo Mundial de Guerreros.

Sin embargo, eventualmente, descubren que una oscura conspiración amenaza con convertir el combate en un juego de supervivencia.

Antes de continuar, mira el anuncio oficial del elenco de “Street Fighter”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “STREET FIGHTER”?

1. Andrew Koji como Ryu

Empiezo la guía de reparto con el protagonista: Ryu. Él es un artista marcial cuyo código de honor y búsqueda de superación lo convirtieron en el corazón de la franquicia.

Esta vez el actor que lo interpreta es Andrew Koji, reconocido por su trabajo previo en “Bullet Train”, “Black Doves” y “Warrior”.

Andrew Koji interpreta a Ryu en la película live-action "Street Fighter" (Foto: Paramount Pictures)

2. Noah Centineo como Ken Masters

Ken Masters, por su parte, es el carismático compañero y rival de Ryu. Él se caracteriza por su estilo desenfadado y sus ataques explosivos.

La estrella a cargo de este rol es Noah Centineo, también integrante de los elencos de la saga "A todos los chicos“, ”The Recruit" y "The Perfect Date“.

Noah Centineo interpreta a Ken Masters en la película live-action "Street Fighter" (Foto: Paramount Pictures)

3. Jason Momoa como Blanka

Por otro lado, Blanka es el famoso luchador de piel verde y cabello largo de color naranja con habilidades eléctricas.

Jason Momoa interpreta a Blanka en la película live-action "Street Fighter" (Foto: Paramount Pictures)

4. Joe “Roman Reigns” Anoaʻi como Akuma

Akuma es el hermano menor de Gouken, el maestro de Ryu y Ken. Él es un guerrero que busca la perfección a través de la violencia.

Roman Reigns interpreta a Akuma en la película live-action "Street Fighter" (Foto: Paramount Pictures)

5. Callina Liang como Chun-Li

Chun-Li es la icónica guerrera de la saga. Ella es una artista marcial experta y una oficial de la Interpol.

Callina Liang interpreta a Chun-Li en la película live-action "Street Fighter" (Foto: Paramount Pictures)

Otros actores y personajes del live-action de “Street Fighter”:

6. Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog , un boxeador sin escrúpulos

, un boxeador sin escrúpulos 7. Andrew Schulz como Dan Hibiki , un personaje arrogante y con mucha autoconfianza

, un personaje arrogante y con mucha autoconfianza 8. David Dastmalchian como M. Bison , el líder de la organización criminal Shadaloo

, el líder de la organización criminal Shadaloo 9. Cody Rhodes como Guile , un duro militar

, un duro militar 10. Vidyut Jammwal como Dhalsim , el dueño del elefantes

, el dueño del elefantes 11. Eric André como Don Sauvage , un joven luchador de kickboxing

, un joven luchador de kickboxing 12. Orville Peck como Vega , un luchador enmascarado

, un luchador enmascarado 13. Olivier Richters como Zangief

como Zangief 14. Hirooki Goto como E. Honda

como E. Honda 15. Mel Jarnson como Cammy

como Cammy 16. Rayna Vallandingham como Juli

como Juli 17. Alexander Volkanovski como Joe

como Joe 18. Kyle Mooney como Marvin

