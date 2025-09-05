Una nueva adaptación cinematográfica de la icónica saga de videojuegos “Street Fighter” llegará a las salas de cine en octubre del 2026. Así, para sorpresa de muchos fans de la franquicia de Capcom, ya se han revelado las identidades de las figuras que le dan vida a los protagonistas de la historia. ¿Quieres conocerlos? Pues, en esta nota, te presento a los actores y personajes de la esperada película live-action.
Vale precisar que la cinta está dirigida por Kitao Sakurai y se ambienta en el año 1993, cuando Ryu y Ken Masters se reúnen en el Torneo Mundial de Guerreros.
Sin embargo, eventualmente, descubren que una oscura conspiración amenaza con convertir el combate en un juego de supervivencia.
Antes de continuar, mira el anuncio oficial del elenco de “Street Fighter”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “STREET FIGHTER”?
1. Andrew Koji como Ryu
Empiezo la guía de reparto con el protagonista: Ryu. Él es un artista marcial cuyo código de honor y búsqueda de superación lo convirtieron en el corazón de la franquicia.
Esta vez el actor que lo interpreta es Andrew Koji, reconocido por su trabajo previo en “Bullet Train”, “Black Doves” y “Warrior”.
2. Noah Centineo como Ken Masters
Ken Masters, por su parte, es el carismático compañero y rival de Ryu. Él se caracteriza por su estilo desenfadado y sus ataques explosivos.
La estrella a cargo de este rol es Noah Centineo, también integrante de los elencos de la saga "A todos los chicos“, ”The Recruit" y "The Perfect Date“.
3. Jason Momoa como Blanka
Por otro lado, Blanka es el famoso luchador de piel verde y cabello largo de color naranja con habilidades eléctricas.
4. Joe “Roman Reigns” Anoaʻi como Akuma
Akuma es el hermano menor de Gouken, el maestro de Ryu y Ken. Él es un guerrero que busca la perfección a través de la violencia.
5. Callina Liang como Chun-Li
Chun-Li es la icónica guerrera de la saga. Ella es una artista marcial experta y una oficial de la Interpol.
Otros actores y personajes del live-action de “Street Fighter”:
- 6. Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog, un boxeador sin escrúpulos
- 7. Andrew Schulz como Dan Hibiki, un personaje arrogante y con mucha autoconfianza
- 8. David Dastmalchian como M. Bison, el líder de la organización criminal Shadaloo
- 9. Cody Rhodes como Guile, un duro militar
- 10. Vidyut Jammwal como Dhalsim, el dueño del elefantes
- 11. Eric André como Don Sauvage, un joven luchador de kickboxing
- 12. Orville Peck como Vega, un luchador enmascarado
- 13. Olivier Richters como Zangief
- 14. Hirooki Goto como E. Honda
- 15. Mel Jarnson como Cammy
- 16. Rayna Vallandingham como Juli
- 17. Alexander Volkanovski como Joe
- 18. Kyle Mooney como Marvin
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí