“Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX”. Así es la trama de “Sueño de trenes”, la película de época de Netflix que nos traslada a 1917. Debido a que este drama, estrenado el 21 de noviembre de 2025, cautiva con su historia desde el primer momento, te damos a conocer quiénes forman parte del elenco.

Vale precisar que este filme, de 102 minutos de metraje, se basa en la novela homónima que Denis Johnson publicó en el 2011.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SUEÑOS DE TRENES”?

A continuación, los actores y personajes de la película “Sueños de trenes”, que está dirigida por Clint Bentley.

JOEL EDGERTON COMO ROBERT GRAINIER

En "Sueños de trenes", Joel Edgerton es Robert Grainier (Foto: Black Bear / Kamala Films)

Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier, un hombre que no expresa mucho lo que siente, pero que alberga en su interior una profunda sensibilidad.

Datos del actor

Nombre completo: Joel Edgerton

Joel Edgerton Lugar de nacimiento: Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia

Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia Fecha y año de nacimiento: 23 de junio de 1974

23 de junio de 1974 Conocido por: “Star Wars Attack of the Clones”, “Revenge of the Sith”, “Obi-Wan Kenobi” y “Loving”.

FELICITY JONES COMO GLADYS GRAINIER

En "Sueños de trenes", Felicity Jones es Gladys Grainier (Foto: Black Bear / Kamala Films)

Felicity Jones interpreta a Gladys Grainier, la esposa de Robert. Ella es una mujer de esa época que vivía en una cabaña aislada en el bosque, administra la granja y hace todo lo posible para que funcione.

Datos de la actriz

Nombre completo: Felicity Rose Hadley Jones

Felicity Rose Hadley Jones Lugar de nacimiento: Birmingham, Inglaterra

Birmingham, Inglaterra Fecha y año de nacimiento: 17 de octubre de 1983

17 de octubre de 1983 Conocido por: “La teoría del todo”, “The Theory of Everything” y “The Brutalist”.

WILLIAM H. MACY COMO ARN PEEPLES

En "Sueños de trenes", William H. Macy es Arn Peeples (Foto: Black Bear / Kamala Films)

William H. Macy interpreta a Arn Peeples, su compañero leñador, cuya sabiduría sobre los imponentes árboles que los rodean le ofrece a Robert otra perspectiva del mundo.

Datos del actor

Nombre completo: William Hall Macy, Jr.

William Hall Macy, Jr. Lugar de nacimiento: Miami, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos Fecha y año de nacimiento: 13 de marzo de 1950

13 de marzo de 1950 Conocido por: “Fargo”, “Shameless”, “Blood Father” y “The Cooler”.

KERRY CONDON COMO CLAIRE THOMPSON

En "Sueños de trenes", Kerry Condon es Claire Thompson (Foto: Black Bear / Kamala Films)

Kerry Condon interpreta a Claire Thompson, una enfermera viuda que conoce a Robert tras llegar al bosque para trabajar en una torre de vigilancia contra incendios. Es alguien poco convencional para la época.

Datos de la actriz

Nombre completo: Kerry Condon

Kerry Condon Lugar de nacimiento: Thurles, Irlanda

Thurles, Irlanda Fecha y año de nacimiento: 9 de enero de 1983

9 de enero de 1983 Conocido por: “Las cenizas de Ángela”, “Danny the Dog” y “Intermission”.

COMPLETAN EL ELENCO

Paul Schneider como Apostle Frank, un leñador conversador

John Diehl como Billy, un leñador veterano

Nathaniel Arcand como Ignatius Jack, un amigo de Robert

Clifton Collins Jr. como Boomer

Alfred Hsing como Fu Sheng

Johnny Arnoux como el indio Kootenai

Will Patton como la voz del narrador

