“Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX”. Así es la trama de “Sueño de trenes”, la película de época de Netflix que nos traslada a 1917. Debido a que este drama, estrenado el 21 de noviembre de 2025, cautiva con su historia desde el primer momento, te damos a conocer quiénes forman parte del elenco.
Vale precisar que este filme, de 102 minutos de metraje, se basa en la novela homónima que Denis Johnson publicó en el 2011.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SUEÑOS DE TRENES”?
A continuación, los actores y personajes de la película “Sueños de trenes”, que está dirigida por Clint Bentley.
JOEL EDGERTON COMO ROBERT GRAINIER
Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier, un hombre que no expresa mucho lo que siente, pero que alberga en su interior una profunda sensibilidad.
Datos del actor
- Nombre completo: Joel Edgerton
- Lugar de nacimiento: Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia
- Fecha y año de nacimiento: 23 de junio de 1974
- Conocido por: “Star Wars Attack of the Clones”, “Revenge of the Sith”, “Obi-Wan Kenobi” y “Loving”.
FELICITY JONES COMO GLADYS GRAINIER
Felicity Jones interpreta a Gladys Grainier, la esposa de Robert. Ella es una mujer de esa época que vivía en una cabaña aislada en el bosque, administra la granja y hace todo lo posible para que funcione.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Felicity Rose Hadley Jones
- Lugar de nacimiento: Birmingham, Inglaterra
- Fecha y año de nacimiento: 17 de octubre de 1983
- Conocido por: “La teoría del todo”, “The Theory of Everything” y “The Brutalist”.
WILLIAM H. MACY COMO ARN PEEPLES
William H. Macy interpreta a Arn Peeples, su compañero leñador, cuya sabiduría sobre los imponentes árboles que los rodean le ofrece a Robert otra perspectiva del mundo.
Datos del actor
- Nombre completo: William Hall Macy, Jr.
- Lugar de nacimiento: Miami, Estados Unidos
- Fecha y año de nacimiento: 13 de marzo de 1950
- Conocido por: “Fargo”, “Shameless”, “Blood Father” y “The Cooler”.
KERRY CONDON COMO CLAIRE THOMPSON
Kerry Condon interpreta a Claire Thompson, una enfermera viuda que conoce a Robert tras llegar al bosque para trabajar en una torre de vigilancia contra incendios. Es alguien poco convencional para la época.
Datos de la actriz
- Nombre completo: Kerry Condon
- Lugar de nacimiento: Thurles, Irlanda
- Fecha y año de nacimiento: 9 de enero de 1983
- Conocido por: “Las cenizas de Ángela”, “Danny the Dog” y “Intermission”.
COMPLETAN EL ELENCO
- Paul Schneider como Apostle Frank, un leñador conversador
- John Diehl como Billy, un leñador veterano
- Nathaniel Arcand como Ignatius Jack, un amigo de Robert
- Clifton Collins Jr. como Boomer
- Alfred Hsing como Fu Sheng
- Johnny Arnoux como el indio Kootenai
- Will Patton como la voz del narrador
