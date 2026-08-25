Un viaje a Mallorca le da a Ry (Maia Reficco) la oportunidad de conseguir un poco de independencia y vivir nuevas experiencias tras una vida regida por sus problemas de salud y el control de su madre Isolde (Eva Longoria) en “Sunrise: El último amanecer” (“The Last Sunrise” en su idioma original). Durante ese verano, se enamora de Julián (Fernando Lindez) y vive un inesperado romance, pero su enfermedad crónica y los secretos familiares amenazan con destruir su felicidad. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva película de Amazon Prime Video?

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El drama romántico dirigido por Carlson Young a partir del guion de Anna Klassen está basado en la novela homónima de Anna Todd publicada en 2025, y gira en torno al crecimiento personal, los desafíos emocionales de la juventud, búsqueda de independencia, el primer amor y la vulnerabilidad.

“Sunrise: El último amanecer”, que tiene una duración de 106 minutos, cuenta con un elenco principal conformado por Maia Reficco, Fernando Lindez, Eva Longoria, Andrés Velencoso, Chloé Sweetlove y Sabrina Bartlett. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”

1. Maia Reficco como Oriah “Ry” Pera

Maia Reficco, conocida por sus papeles como Kally Ponce en la serie de Nickelodeon Latinoamérica “Kally’s Mashup”, y como Noa Olivar en la serie de terror y suspenso de HBO Max, “Pretty Little Liars”, interpreta Oriah “Ry” Pera, una universitaria estadounidense de 22 años que tiene una enfermedad crónica, viaja a Mallorca junto a su madre y tiene un romance de verano.

Maia Reficco asume el papel protagónico de Oriah "Ry" Pera en el drama romántico "The Last Sunrise", dirigido por Carlson Young (Foto: Amazon Prime Video)

2. Fernando Lindez como Juliàn García

Fernando Lindez, actor y modelo español conocido por sus papeles en series como “Skam España”, “Escándalo. Relato de una obsesión” o “Élite”, da vida a Juliàn García, un carismático joven mallorquín que se convierte en el interés amoroso de Ry. Es el hijo de la familia con la que Isolde debe cerrar un trato, lo que afecta la relación con Ry.

Fernando Lindez como Juliàn García, quien tras descurbrir sobre el negocio de la madre de Ry, la rechaza, en el drama romántico "Sunrise: El último amanecer" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Eva Longoria como Isolde Pera

Eva Longoria, que fue parte de películas como “The Sentinel”, “Over Her Dead Body”, “For Greater Glory”, “Frontera”, “Lowriders” y “Overboard”, asume el papel de Isolde Pera en “The Last Sunrise”. Se trata de la madre sobreprotectora y controladora de Ry que lleva a su hija a España por negocios.

Eva Longoria es la encargada de interpretar a Isolde Pera, quien debe cerrar un trato en Mallorca, en el drama romántico "The Last Sunrise" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Andrés Velencoso como Mateo García

Andrés Velencoso, actor y modelo español que apareció en producciones como “100 metros”, “Señor, dame paciencia”, “La lista de los deseos”, “Amor de madre”, “Velvet Colección”, “Élite”, “Un asunto privado”, “Eva & Nicole” y “Regreso a Las Sabina”, interpreta a Mateo García, el padre de Julián y el que se niega a vender su propiedad a Isolde.

Andrés Velencoso interpreta a Mateo García, el padre de Julián, en el drama romántico "Sunrise: El último amanecer" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Chloé Sweetlove como Amara

Chloé Sweetlove, que fue parte de “Tutankhamun”, “Who Is My Husband”, “Karma”, “Our Fathers”, “Wild Cherry”, “Bergerac” y “The Crow Girl”, asume el papel de Amara, una empleada del hotel en que se hospeda Ry que se convierte en amiga de la protagonista.

Chloé Sweetlove da vida a Amara, una empleada del hostel de Mallorca, en el drama romántico "Sunrise: El último amanecer" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Last Sunrise”:

Sabrina Bartlett como Prisha

Molly B. Thomas como Sofia

Razan Nassar como Chloe

Isabel Dornheim

Stephan Wiks

Alex Peracaula como Carlos

Ilia Andreev

Félix Maestro

Gerard Laracy

¿DE QUÉ TRATA “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Sunrise: El último amanecer” “sigue a Ry (Maia Reficco), una estudiante universitaria con una enfermedad crónica, durante una escapada de verano a Mallorca junto a su madre (Eva Longoria). Mientras se enamora inesperadamente de Julián (Fernando Lindez) y empieza a disfrutar del momento, el deterioro de su salud y unos secretos familiares largamente ocultos amenazan con echarlo todo a perder antes de que termine el verano.”

¿CÓMO VER “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”?

“Sunrise: El último amanecer” se estrenará el miércoles 26 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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