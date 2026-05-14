El protagonista principal del anime "Solo Leveling" es Sung Jinwoo, un cazador que inicialmente era conocido como "el más débil de la humanidad" debido a su bajísimo nivel de poder (Foto: A-1 Pictures)
El protagonista principal del anime "Solo Leveling" es Sung Jinwoo, un cazador que inicialmente era conocido como "el más débil de la humanidad" debido a su bajísimo nivel de poder (Foto: A-1 Pictures)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

“Solo Leveling” está a punto de hacer historia en y el fandom lo vive como un final de temporada: con las expectativas por todo lo alto. Y es que, en estos días, el anime—basado en la popular web novel de Chugong—se encuentra a apenas unos miles de valoraciones de convertirse en la primera serie de la plataforma en alcanzar una meta simbólica... algo que ningún otro título ha logrado hasta ahora. ¡Sí, ha superado a gigantes como y !

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Vale precisar que “Solo Leveling” se mueve en el terreno del anime de acción con toques de fantasía oscura, mazmorras y un protagonista que evoluciona a paso acelerado.

Así, la historia sigue a Sung Jinwoo, un cazador que parte como el más débil de todos y termina convertido en un personaje clave dentro de un sistema de misiones, niveles y habilidades que nos recuerda a los videojuegos de rol.

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿QUÉ RÉCORD ESTÁ A PUNTO DE LOGRAR “SOLO LEVELING” EN CRUNCHYROLL?

De acuerdo con , “Solo Leveling” se consolidó como el anime más valorado de la plataforma Crunchyroll en número de puntuaciones, al superar la marca de 610 mil reseñas y luego alcanzar más de 900 mil votos a finales del 2025, siempre con una media de 4.9 sobre 5.

Esa ventaja se amplió con el tiempo hasta llegar a las más de 990 mil calificaciones registradas, una cifra que roza ya los 992 mil votos y que sigue subiendo día a día.

Es decir, , la producción está a menos de 10 mil votos del millón, un hito sin precedentes para un título del famoso servicio de streaming.

¿CÓMO SE COMPARA “SOLO LEVELING” CON OTROS ANIMES POPULARES DE CRUNCHYROLL?

En comparación, las cifras que manejan otros títulos populares del catálogo de Crunchyroll son las siguientes:

¿QUÉ SIGNIFICA EL RÉCORD DE “SOLO LEVELING” PARA CRUNCHYROLL Y PARA LOS FANS?

Para Crunchyroll, el hecho de que “Solo Leveling” se convierta en la primera serie con un millón de puntuaciones establece a la plataforma como la casa oficial de grandes fenómenos recientes del anime.

Por otro lado, para los fans, la cifra funciona como termómetro del impacto cultural del show televisivo y como argumento a favor de futuras temporadas, spin-offs o incluso adaptaciones en otros formatos, algo que suele pesar en las decisiones de los estudios.

Y tú, ¿eres parte del grupo que ha ayudado a dejar este récord a un paso de hacerse realidad?

El anime "Solo Leveling" se mueve dentro de la acción y la fantasía a medida que desarrolla su historia (Foto: A-1 Pictures)
El anime "Solo Leveling" se mueve dentro de la acción y la fantasía a medida que desarrolla su historia (Foto: A-1 Pictures)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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