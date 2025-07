“Superman” es una de las películas más esperadas del 2025. Se trata de la primera película del Universo DC (DCU) producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de “Superman”. En esta cinta escrita y dirigida por James Gunn, el famoso personaje reconcilia su herencia kryptoniana con su familia humana adoptiva en Smallville, Kansas. Pero ¿quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La producción del largometraje que se inspira principalmente en el cómic “All-Star Superman” (2005-2008) de Grant Morrison y Frank Quitely se realizó en Trilith Studios en Atlanta, Georgia, y en locaciones alrededor de Georgia y Ohio. El rodaje finalizó en julio de 2024.

David Corenswet es el protagonista de “Superman”, que cuenta con un reparto principal conformado por Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de superhéroes?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SUPERMAN”

1. David Corenswet como Clark Kent / Superman

David Corenswet, que apareció en “The Politician”, “We Own This City”, “This Way and Pearl”, “Hollywood”, “Look Both Ways and Pearl” y “Lady in the Lake”, asume el rol de Clark Kent / Superman, el último hijo del planeta Kriptón. Para salvarlo, su padre lo envió en una cápsula espacial que aterrizó en la Tierra, donde fue criado por Jonathan y Martha Kent.

David Corenswet asume el rol protagonista en "Superman", película escrita y dirigida por James Gunn (Foto: Warner Bros.)

2. Rachel Brosnahan como Lois Lane

Rachel Brosnahan, recordada por sus participaciones en series como “Orange Is the New Black”, “House of Cards”, “The Blacklist”, “Grey’s Anatomy” y “The Marvelous Mrs. Maisel”, da vida a Lois Lane, intrépida e ingeniosa reportera del Daily Planet. Se trata del interés amoroso de Superman.

Rachel Brosnahan le da vida a Lois Lane, el interés amoroso del protagonista de la película "Superman" (Foto: DC Studios)

3. Nicholas Hoult como Lex Luthor

Nicholas Hoult, que fue parte de “Skins”, “The Menu”, “Warm Bodies”, “Mad Max: Fury Road”, “X-Men: First Class”, “X-Men: Days of Future Past” y “X-Men: Apocalypse” y “X-Men: Dark Phoenix”, interpreta a Lex Luthor, el director ejecutivo de LexCorp y archienemigo de Superman.

Nicholas Hoult como Lex Luthor, el archienemigo de Superman, en la película "Superman", escrita y dirigida por James Gunn (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Edi Gathegi como Michael Holt / Mister Terrific

Edi Gathegi, conocido por interpretar a Laurent en las películas de “Crepúsculo”, al Dr. Jeffrey Cole en la serie “House” y por protagonizar “Para toda la humanidad” e “Into the Badlands”, asume el papel de Michael Holt / Mister Terrific, un genio inventor reconocido por desarrollar tecnología de vanguardia que rivaliza. Miembro de la Banda de la Justicia patrocinada por Maxwell Lord.

Edi Gathegi da vida a Michael Holt / Mister Terrific, miembro de la Banda de la Justicia, en la película "Superman", escrita y dirigida por James Gunn (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Isabela Merced como Kendra Saunders / Hawkgirl

Isabela Merced, que participó en “Transformers: El Último Caballero”, “Dora y la ciudad perdida”, “Madame Web”, “Alien: Rómulo” y en la segunda temporada de “The Last of Us”, da vida a Kendra Saunders, la tercera persona en ostentar el manto de Hawkgirl. Miembro de la Banda de la Justicia.

Isabela Merced interpreta a Kendra Saunders / Hawkgirl, miembro de la Banda de la Justicia, en la película "Superman", escrita y dirigida por James Gunn (Foto: Warner Bros. Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Superman”:

Anthony Carrigan como Rex Mason / Metamorpho

Nathan Fillion como Guy Gardner / Green Lantern

Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent

Neva Howell como Martha Kent

Wendell Pierce como Perry White

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

Beck Bennett como Steve Lombard

Mikaela Hoover como Cat Grant

Christopher McDonald como Ron Troupe

Sara Sampaio como Eve Teschmacher

Terence Rosemore como Otis

Frank Grillo como Rick Flag

María Gabriela de Faría como Angela Spica / La Ingeniera

Milly Alcock como Kara Zor-El / Supergirl

¿DE QUÉ TRATA “SUPERMAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘Superman’ la primera película de DC Studios en llegar a la pantalla grande, está lista para volar en los cines de todo el mundo, de la mano de Warner Bros. Pictures. Con su estilo característico, James Gunn toma al superhéroe original en el renovado universo DC, combinando acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia innata en la bondad del género humano.”

¿CÓMO VER “SUPERMAN”?

“Superman” se estrenó en el Teatro Chino TCL el 7 de julio de 2025 y está previsto que Warner Bros. Pictures la estrene en Estados Unidos el viernes 11 de julio. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegará el jueves 10.

