Cuando “Chainsaw Man” llegó a los cines, lo hizo por todo lo alto: “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” (en español: “Chainsaw Man - la película: arco de Reze”) se convirtió en uno de los grandes éxitos del anime, con una taquilla mundial tan sólida que dejó atrás a “Jujutsu Kaisen 0” y encendió la conversación entre los fans de ambas franquicias. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuánto recaudó exactamente la cinta en su recorrido por la pantalla grande. ¡Presta atención!

En términos de historia, el filme de “Chainsaw Man” presenta a Denji en una etapa de relativa calma dentro de la organización para la que trabaja hasta que conoce a Reze, una joven con la que construye una química inmediata.

Así, la trama combina citas bajo la lluvia, paseos nocturnos y pequeños momentos de descanso con la violencia habitual del universo de la ficción, ya que la chica esconde un rol clave dentro de la guerra entre demonios y humanos.

En ese sentido, la producción resulta ideal para quienes ya vieron la primera temporada del anime y quieren seguir este emocionante relato de acción, fantasía y romance.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”:

¿CUÁNTO RECAUDÓ “CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE” EN TAQUILLA?

De acuerdo con los datos de The Numbers, la película registra alrededor de 43,4 millones de dólares en la taquilla estadounidense y unos 147,9 millones de dólares fuera del país norteamericano, para un total cercano a los 191,3 millones de dólares a nivel mundial.

Esta cifra coloca a “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” como uno de los estrenos de anime más destacados de los últimos años y refuerza el interés de Sony y Crunchyroll por seguir apostando por lanzamientos de este tipo en salas de cine.

En paralelo, la misma base de datos indica que “Jujutsu Kaisen 0” cerró su recorrido comercial con cerca de 33,9 millones de dólares en Estados Unidos y unos 149,8 millones de dólares fuera de ese mercado, para un global aproximado de 183,7 millones de dólares.

Es decir, tal como mencioné previamente, el largometraje de “Chainsaw Man” se ubica por encima del spin-off de “Jujutsu Kaisen” en recaudación total.

¿CÓMO VER “CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: ARCO DE REZE”?

Pese a que ya no está en cines, la película forma parte del catálogo de Crunchyroll, así que puedes verla en la misma plataforma donde está la serie principal.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS DE MAPPA PUEDES VER?

Si terminas de ver “Chainsaw Man - la película: arco de Reze” con ganas de seguir en el mismo tono, podrías dirigir tu mirada al estudio que la anima: MAPPA.

Así, además de “Jujutsu Kaisen”, te recomiendo sumar a tu lista de visualizaciones los episodios finales de “Attack on Titan” y “Yuri!!! on Ice”.

La película "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" adapta de forma fiel el Arco de la Chica Bomba del manga de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

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