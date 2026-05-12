“Dragon Ball” y “Naruto” son los más grandes y principales referentes de los animes de batallas, ya que la trama principal avanza a través de enfrentamientos físicos o mágicos. Este tipo de series, que se centran en combates intensos, desarrollo de habilidades y superación personal, a menudo con superpoderes o artes marciales, son unos de los más populares entre los fanáticos del anime. “Jujutsu Kaisen” y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” son algunos de los títulos más modernos de este grupo.

Los animes de batallas generalmente son shonen (dirigidos a jóvenes) o seinen (adultos), y destacan por coreografías animadas de alta calidad. Además, sus temas centrales suelen ser la amistad, rivalidad, honor, protección de seres queridos y justicia. Mientras que sus protagonistas se vuelven más fuertes a medida que avanza la historia.

Pero ¿cuál es el mejor anime de batalla? AnimeAnime compartió los resultados de su última encuesta; “¿Qué les viene a la mente cuando piensan en anime de ‘batallas’?” “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Dragon Ball” y “Jujutsu Kaisen” fueron superados por un título “de culto” que ha logrado mantenerse relevante durante casi una década.

Ranpo Edogawa, el detective principal de la agencia, y el protagonista Atsushi Nakajima en el anime "Bungou Stray Dogs" (Foto: Bones)

“BUNGOU STRAY DOGS”, EL ANIME QUE SUPERÓ A “JUJUTSU KAISEN” Y “DEMON SLAYER” EN UN NUEVO RANKING

“Bungou Stray Dogs”, anime basado en el manga escrito por Kafka Asagiri e ilustrado por Sango Harukawa, lidera el nuevo ranking de mayo de 2026. Aunque fue subestimada en encuestas recientes, esta serie también superó a otros títulos como “Gintama”, “My Hero Academia” y “JoJo’s Bizarre Adventure”.

Este anime, que es un fenómeno en Japón y ha logrado mantenerse por 5 temporadas, narra la historia de Atsushi Nakajima, un joven huérfano con la capacidad de transformarse en un tigre blanco, quien se une a la Agencia Armada de Detectives en Yokohama, que investiga crímenes peligrosos y utiliza habilidades sobrenaturales para proteger la ciudad de amenazas.

Mientras en plataformas como Crunchyroll, “Bungou Stray Dogs” tiene una calificación excelente de 4.8/5 con miles de reseñas, en MyAnimeList, se sitúa en el Top 100 de popularidad global (puesto #91).

Entonces, este es el Top 4 de los mejores animes de batallas:

Bungo Stray Dogs Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen Gintama, Tougen Anki, My Hero Academia BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, So I’ll Max Out My Defense, Girls und Panzer, JoJo’s Bizarre Adventure, Final Fantasy VII: Advent Children, Gushing Over Magical Girls, Yu Yu Hakusho, Lycoris Recoil.

“Bungou Stray Dogs” logró superar a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Dragon Ball,” y “Jujutsu Kaisen”, que quedaron empatados en el segundo lugar. Lo que es una gran hazaña, considerando la popularidad de estos tres últimos títulos.

Los empates continúan en el tercer lugar, donde aparecen “Gintama”, “Tougen Anki”, “My Hero Academia”. Siendo el más popular este último, sobre todo porque en 2026 celebra su décimo aniversario y además del episodio adicional que estrenó el 2 de mayo, tiene programada una gira mundial de conciertos.

“Girls und Panzer”, “JoJo’s Bizarre Adventure”, “Final Fantasy VII: Advent Children” y “Gushing Over Magical Girls” están entre los animes que no lograron llegar al Top 3 de este ranking.

Yukichi Fukuzawa, el líder y fundador de la Agencia Armada de Detectives, en el anime "Bungou Stray Dogs". Es una figura paterna, un mentor estricto pero profundamente protector con todos sus agentes, especialmente con Ranpo Edogawa y Atsushi Nakajima (Foto: Bones)

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