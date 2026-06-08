Hay mangas que llevan años construyendo su propio camino en las librerías japonesas, sumando lectores con paciencia gracias a una historia sólida, intensas batallas y personajes que crecen volumen a volumen. Así, en mayo del 2026, una icónica obra del autor Yasuhisa Hara volvió a demostrar su fuerza comercial al encabezar el ranking mensual de Oricon, superando a franquicias jóvenes y a titanes históricos por igual. Se trata de “Kingdom” y, en esta nota, te cuento cuánto vendió, quién más quedó en el Top 20 y qué hace de este texto el fenómeno que es.

Vale precisar que “Kingdom” es un manga seinen creado por Yasuhisa Hara y publicado en la Weekly Young Jump de Shueisha desde enero del 2006.

La historia sigue a Xin (en japonés: Shin), un joven con la ambición de convertirse en gran general, en medio del periodo de los Reinos Combatientes en la China antigua.

Por otro lado, su adaptación animada fue producida inicialmente por Studio Pierrot y continuada por su filial Studio Signpost, con un total de seis temporadas disponibles en Crunchyroll.

¿CUÁLES FUERON LOS 20 MANGAS MÁS VENDIDOS DE JAPÓN EN MAYO DEL 2026?

El ranking completo de los 20 primeros puestos, según el reporte de Oricon difundido por la cuenta @WSJ_manga en X, corresponde al periodo del 4 al 31 de mayo del 2026.

Tal como mencioné previamente, en el primer lugar se ubicó “Kingdom”, con 395,243 copias vendidas.

Esta es la portada oficial del Volumen 1 del manga "Kingdom", creado por el autor Yasuhisa Hara (Foto: VIZ Media)

En el segundo puesto apareció “Jujutsu Kaisen Modulo”, secuela futurista de Gege Akutami e ilustrada por Yuji Iwasaki que lleva la hechicería a un Tokio del año 2086, con 272,580 copias.

El tercer lugar fue para “Daemons of the Shadow Realm”, manga de fantasía oscura de Hiromu Arakawa centrada en hermanos que se enfrentan a criaturas sobrenaturales, con 251,665 ejemplares.

En el cuarto puesto se situó “Sakamoto Days”, comedia de acción sobre un legendario asesino retirado que ahora intenta llevar una vida familiar tranquila, con 231,994 copias.

Cerrando el Top 5 quedó “The Five Star Stories”, clásico de ciencia ficción de Mamoru Nagano ambientado en un sistema de planetas gobernado por mechas y nobles, con 181,322 unidades.

Más abajo, en el sexto lugar, se encontró “Nippon Sangoku”, título de corte histórico ambientado en un Japón fragmentado en reinos rivales, con 178,687 copias.

El séptimo fue para “Kagurabachi”, shonen de acción que sigue a un joven espadachín decidido a vengar a su padre forjador de espadas malditas, con 170,976.

El octavo lo ocupó “Jujutsu Kaisen”, la serie original de Akutami sobre hechiceros que combaten maldiciones en el Japón actual, con 135,735.

El noveno fue “Witch Hat Atelier”, manga de fantasía que narra el aprendizaje de una niña que ingresa a un taller de brujas, con 122,201.

El décimo fue “Blue Box”, mezcla de romance escolar y deporte que sigue a un jugador de bádminton y a una estrella del básquet en el mismo instituto, con 115,513 ejemplares vendidos.

Finalmente, entre los puestos 11 y 20 aparecieron, en este orden: “Blue Lock”, “Ichi the Witch”, “The Ramparts of Ice”, “Detective Conan”, “Haimiya-senpai is Scary but Cute”, “A Sign of Affection”, “One Piece”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Welcome to Demon School! Iruma-kun” y “Hon Nara Uru Hodo”.

Esta es la portada oficial del Volumen 2 del manga "Hon Nara Uru Hodo", escrito e ilustrado por Ao Kojima (Foto: Enterbrain / Harta Comix / Kadokawa)

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