“Jujutsu Kaisen”, manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, ocupa el tercer lugar de este importante ranking con 1,433,563 copias (Foto: Shueisha)
“Jujutsu Kaisen”, manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, ocupa el tercer lugar de este importante ranking con 1,433,563 copias (Foto: Shueisha)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cada semana Oricon, una empresa japonesa fundada en 1967 que provee estadísticas e información sobre la industria de la música y el entretenimiento en Japón, publica rankings de ventas, incluido el de manga y novelas ligeras. Tras el lanzamiento del tercer y último volumen de “”, este material . Pero Oricon también comparte datos semestrales, de hecho, publicó las cifras del primer semestre de 2026. Entonces, ¿qué título ocupa el primer lugar?

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Los datos del primer semestre de 2026, que corresponde al periodo de noviembre/diciembre de 2025 a mayo de 2026 debido a que se trata del año fiscal, confirmaron un hito histórico: ” lideró el mercado de ventas físicas de manga, superando a “One Piece” y “Jujutsu Kaisen”.

Con más de 1,6 millones de ejemplares vendidos en Japón durante la primera mitad del año, “” también superó a mangas como “Chainsaw Man”, “Blue Lock” y “The Apothecary Diaries”.

La serie manga "Frieren: Beyond Journey’s End" está en un pausa indefinida desde octubre de 2025 ¿Cuándo regresará? (Foto: Shogakukan)
La serie manga "Frieren: Beyond Journey’s End" está en un pausa indefinida desde octubre de 2025 ¿Cuándo regresará? (Foto: Shogakukan)

LISTA DE LOS MANGAS MÁS VENDIDOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2026 EN JAPÓN

en el primer semestre de 2026:

  1. Frieren: Beyond Journey’s End: 1,618,588 copias
  2. One Piece: 1,598,476 copias
  3. Jujutsu Kaisen: 1,433,563 copias
  4. Blue Lock: 1,266,011 copias
  5. Chainsaw Man: 1,147,619 copias
  6. Jujutsu Kaisen -Modulo-: 1,137,742 copias
  7. SPY × FAMILY: 913,662 copias
  8. Kaoru Hana wa Rin to Saku: 908,667 copias
  9. SAKAMOTO DAYS: 876,937 copias
  10. The Apothecary Diaries (Los Diarios de la Boticaria): 859,898 copias

Después de liderar el ranking de Oricon por algunas semanas, “Jujutsu Kaisen Modulo” pasó a ocupar el puesto seis, mientras que la serie principal de la franquicia se ubica en el tercer lugar.

Yuka Okkotsu, Maru y Tsurugi Okkotsu en una portada del manga "Jujutsu Kaisen Modulo", que publicó un capítulo especial el 1 mayo de 2026 (Foto: Shueisha)
Yuka Okkotsu, Maru y Tsurugi Okkotsu en una portada del manga "Jujutsu Kaisen Modulo", que publicó un capítulo especial el 1 mayo de 2026 (Foto: Shueisha)

EL MANGA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ESTÁ EN PAUSA

Esto es una gran hazaña para el manga “Frieren: Beyond Journey’s End”, ya que está en pausa indefinida desde octubre de 2025. Tras la publicación del capítulo 147, la editorial (Shogakukan) y la revista Weekly Shonen Sunday anunciaron que se necesitaba un tiempo para ajustar el ritmo de publicación y dar prioridad a la salud de los creadores (Kanehito Yamada y Tsukasa Abe).

No es la primera vez que “Frieren: Beyond Journey’s End” anuncia una pausa. La serie manga tiene un historial constante de interrupciones debido al ritmo de trabajo y al bienestar de sus creadores. La anterior se produjo entre diciembre de 2024 y julio de 2025, a partir de ese momento adoptaron un ritmo quincenal, pero eso solo duró unos meses.

Aunque el manga “Frieren: Beyond Journey’s End” está en pausa y no tiene fecha de regreso, el anime ha continuado con normalidad y tras la emisión de su segunda entrega, se anunció la tercera temporada para el 2027.

El estudio de animación Madhouse y Crunchyroll anunciaron la renovación de "Frieren: Beyond Journey's End" en marzo de 2026, inmediatamente después de que finalizó la transmisión de la segunda temporada del anime (Foto: Madhouse)
El estudio de animación Madhouse y Crunchyroll anunciaron la renovación de "Frieren: Beyond Journey's End" en marzo de 2026, inmediatamente después de que finalizó la transmisión de la segunda temporada del anime (Foto: Madhouse)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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