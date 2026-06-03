Cada semana Oricon, una empresa japonesa fundada en 1967 que provee estadísticas e información sobre la industria de la música y el entretenimiento en Japón, publica rankings de ventas, incluido el de manga y novelas ligeras. Tras el lanzamiento del tercer y último volumen de “Jujutsu Kaisen Modulo”, este material lideró la lista por dos semanas consecutivas. Pero Oricon también comparte datos semestrales, de hecho, publicó las cifras del primer semestre de 2026. Entonces, ¿qué título ocupa el primer lugar?

Los datos del primer semestre de 2026, que corresponde al periodo de noviembre/diciembre de 2025 a mayo de 2026 debido a que se trata del año fiscal, confirmaron un hito histórico: “Frieren: Beyond Journey’s End” lideró el mercado de ventas físicas de manga, superando a “One Piece” y “Jujutsu Kaisen”.

Con más de 1,6 millones de ejemplares vendidos en Japón durante la primera mitad del año, “Frieren: Beyond Journey’s End” también superó a mangas como “Chainsaw Man”, “Blue Lock” y “The Apothecary Diaries”.

La serie manga "Frieren: Beyond Journey’s End" está en un pausa indefinida desde octubre de 2025 ¿Cuándo regresará? (Foto: Shogakukan)

LISTA DE LOS MANGAS MÁS VENDIDOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2026 EN JAPÓN

Este es el Top 10 de las series de manga más vendidas en Japón en el primer semestre de 2026:

Frieren: Beyond Journey’s End: 1,618,588 copias One Piece: 1,598,476 copias Jujutsu Kaisen: 1,433,563 copias Blue Lock: 1,266,011 copias Chainsaw Man: 1,147,619 copias Jujutsu Kaisen -Modulo-: 1,137,742 copias SPY × FAMILY: 913,662 copias Kaoru Hana wa Rin to Saku: 908,667 copias SAKAMOTO DAYS: 876,937 copias The Apothecary Diaries (Los Diarios de la Boticaria): 859,898 copias

Después de liderar el ranking de Oricon por algunas semanas, “Jujutsu Kaisen Modulo” pasó a ocupar el puesto seis, mientras que la serie principal de la franquicia se ubica en el tercer lugar.

Yuka Okkotsu, Maru y Tsurugi Okkotsu en una portada del manga "Jujutsu Kaisen Modulo", que publicó un capítulo especial el 1 mayo de 2026 (Foto: Shueisha)

EL MANGA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ESTÁ EN PAUSA

Esto es una gran hazaña para el manga “Frieren: Beyond Journey’s End”, ya que está en pausa indefinida desde octubre de 2025. Tras la publicación del capítulo 147, la editorial (Shogakukan) y la revista Weekly Shonen Sunday anunciaron que se necesitaba un tiempo para ajustar el ritmo de publicación y dar prioridad a la salud de los creadores (Kanehito Yamada y Tsukasa Abe).

No es la primera vez que “Frieren: Beyond Journey’s End” anuncia una pausa. La serie manga tiene un historial constante de interrupciones debido al ritmo de trabajo y al bienestar de sus creadores. La anterior se produjo entre diciembre de 2024 y julio de 2025, a partir de ese momento adoptaron un ritmo quincenal, pero eso solo duró unos meses.

Aunque el manga “Frieren: Beyond Journey’s End” está en pausa y no tiene fecha de regreso, el anime ha continuado con normalidad y tras la emisión de su segunda entrega, se anunció la tercera temporada para el 2027.

El estudio de animación Madhouse y Crunchyroll anunciaron la renovación de "Frieren: Beyond Journey's End" en marzo de 2026, inmediatamente después de que finalizó la transmisión de la segunda temporada del anime (Foto: Madhouse)

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