La edición "All Stars" está conformado por competidores que dejaron una huella durante la competencia en años anteriores (Foto: Instagram de Sonia Monroy y de Supervivientes)
Judith Vicente
Judith Vicente

Este 4 de septiembre comienza una de las temporadas más extremas del famoso reality español con su edición “All Stars 2025”, que reúne a los más participantes más destacados y que dejaron huella en ediciones anteriores. ¿Quiénes forman parte de esta nueva aventura? A continuación, la lista completa de los competidores.

“Cada vez queda menos para que este increíble lugar vuelva a llenarse de vida y segundas oportunidades. Armonía y caos se convertirán en las dos grandes playas de nuestros nuevos supervivientes en una edición repleta de estrellas que no se imaginan que la aventura esta vez será aún más complicada”, había anunciado semanas antes de su estreno Lauda Madueño.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SUPERVIVIENTES ALL STARS 2025”?

Conoce a casa uno de los 14 participantes de “Supervivientes All Stars 2025”que darán todo para permanecer en la competencia.

1. ADARA MOLINERO

Adara Molinero regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
2. GLORIA CAMILA

Gloria Camila regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
3. IVÁN GONZÁLEZ

Iván González regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
4. FANI CARBAJO

Fani Carbajo regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
5. NOEL BAYARRI

Noel Bayarri regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
6. SONIA MONROY

Sonia Monroy regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
7. TONY SPINA

Tony Spina regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
  • Nombre completo: Tony Spina
  • Nacionalidad: Italiana y española
  • Instagram:

8. MIRI PÉREZ-CABRERO

Miri Pérez-Cabrero regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
9. RUBÉN TORRES

Rubén Torres regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
10. ELENA RODRÍGUEZ

Elena Rodríguez regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
11. ALEJANDO ALBALÁ

Alejando Albalá regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
12. JESSICA BUENO

Jéssica Bueno regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
13. KIKE CALLEJA

Kike Calleja regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
14. CARLOS ALBA

Carlos Alba regresa para la edición "All Stars 2025" (Foto: Supervivientes / Instagram)
Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

