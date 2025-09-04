Este 4 de septiembre comienza una de las temporadas más extremas del famoso reality español “Supervivientes” con su edición “All Stars 2025”, que reúne a los más participantes más destacados y que dejaron huella en ediciones anteriores. ¿Quiénes forman parte de esta nueva aventura? A continuación, la lista completa de los competidores.
“Cada vez queda menos para que este increíble lugar vuelva a llenarse de vida y segundas oportunidades. Armonía y caos se convertirán en las dos grandes playas de nuestros nuevos supervivientes en una edición repleta de estrellas que no se imaginan que la aventura esta vez será aún más complicada”, había anunciado semanas antes de su estreno Lauda Madueño.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “SUPERVIVIENTES ALL STARS 2025”?
Conoce a casa uno de los 14 participantes de “Supervivientes All Stars 2025”que darán todo para permanecer en la competencia.
1. ADARA MOLINERO
- Nombre completo: Adara Molinero Rodríguez
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @adara_molinero
2. GLORIA CAMILA
- Nombre completo: Gloria Camila Ortega Mohedano
- Nacionalidad: Colombiana y española
- Instagram: @gloriacamilaortega
3. IVÁN GONZÁLEZ
- Nombre completo: Iván González
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @ivangonzalez
4. FANI CARBAJO
- Nombre completo: Estefanía Carbajo
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @fanicarbaj
5. NOEL BAYARRI
- Nombre completo: Noel Bayarri
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @noelbayarri
6. SONIA MONROY
- Nombre completo: Sonia Monroig Casals
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @soniamonroyhollywood
7. TONY SPINA
- Nombre completo: Tony Spina
- Nacionalidad: Italiana y española
- Instagram: @tony.spina_89
8. MIRI PÉREZ-CABRERO
- Nombre completo: Miri Pérez-Cabrero
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @miriperezc
9. RUBÉN TORRES
- Nombre completo: Rubén Torres Martin
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @rubentorres___
10. ELENA RODRÍGUEZ
- Nombre completo: Elena Rodríguez
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @elenarodriguezpa
11. ALEJANDO ALBALÁ
- Nombre completo: Alejando Albalá Guerra
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @alejandroalbala
12. JESSICA BUENO
- Nombre completo: Jessica Bueno
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @jessica_bueno
13. KIKE CALLEJA
- Nombre completo: Kike Calleja
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @kikecalleja
14. CARLOS ALBA
- Nombre completo: Carlos Alba
- Nacionalidad: Española
- Instagram: @carlosmchef7
