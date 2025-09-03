El verano en España se despide de a pocos, las rutinas regresan, y con ellas, también lo hacen los programas de televisión que tanto entretienen durante todo el año. Pero si hay uno que destaca por encima del resto, especialmente por su dureza, sus paisajes salvajes y ese toque de emoción que solo Honduras puede ofrecer, es “Supervivientes”. Y este septiembre no regresa una edición cualquiera, sino una muy especial: “Supervivientes All Stars 2025”.

Ver cómo los concursantes más icónicos de todas las temporadas vuelven a los Cayos Cochinos tiene a los fervientes fanáticos de este show con el hype por las nubes. Telecinco no ha escatimado en producción ni en casting. Esta vez, los mejores de los mejores vuelven para darlo todo... en condiciones más extremas que nunca.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SUPERVIVIENTES ALL STARS 2025”?

El estreno es este jueves, 4 de septiembre de 2025, en Telecinco, como siempre. Será una noche intensa, con Jorge Javier Vázquez al mando desde plató, Laura Madrueño informando desde Honduras, y Sandra Barneda lista para tomar el relevo en los debates dominicales.

Si eres de los que no perdona una gala en directo, deberías estar frente al televisor a partir de las 22:00 horas (hora peninsular española). En Canarias, ya sabes, una hora menos. Pero si estás en otro lugar o prefieres verlo online), puedes seguirlo en streaming a través de Mediaset Infinity, ya sea en su web o app oficial.

Telecinco apuesta por una nueva temporada de "Supervivientes All Stars 2025" para cerrar el verano en España (Foto: Mediaset)

¿QUÉ ESPERAR DEL ESTRENO?

La gala de este jueves no será una cualquiera. Como es tradición, viviremos los saltos desde el helicóptero, ese momento que nos deja sin aliento cada temporada. También habrá presentación de concursantes, formación de equipos y, como novedad, la primera gran prueba: La Noria Infernal, que servirá para decidir al primer líder inmune.

Además, veremos las nuevas localizaciones: dos playas con nombres que ya dicen mucho por sí solos: Armonía y Caos. Cada una ofrecerá condiciones muy diferentes y marcará el destino de los concursantes desde el primer día.

UNA EDICIÓN CON CONDICIONES EXTREMAS

Si crees que ya lo has visto todo en este reality, prepárate porque esta edición será más dura que nunca. ¿La razón? Esta vez el programa se grabará durante la temporada más intensa de huracanes en el Caribe, justo entre septiembre y octubre. Es decir, lluvias, viento, humedad y cero comodidades, pero también mucho peligro.

Por si fuera poco, los concursantes no recibirán ningún tipo de provisión al llegar. Ni arroz, ni lentejas, ni siquiera una mísera lata de atún. Tendrán que sobrevivir con lo que encuentren y con lo que su ingenio les permita crear.

UNA GRAN NOVEDAD: LLEGA EL TRIÁNGULO DE FUEGO

Una de las grandes novedades de “Supervivientes All Stars 2025” es el Triángulo de Fuego, una especie de tribunal entre los propios concursantes en el que deberán debatir entre llamas, literalmente, qué actitud merece una penitencia. También vuelve el mítico Oráculo de Poseidón, ahora con un altar renovado, desde donde la audiencia tendrá voz y voto.

Este tipo de cambios buscan agitar la convivencia, empujar los límites y, por qué no, ofrecernos más espectáculo.

LAS PRUEBAS Y EL DINERO DEL PREMIO

Este año, los concursantes se enfrentarán a más de 60 juegos, algunos completamente inéditos, que pondrán a prueba su físico y su mente. La recompensa final: 50,000 euros. Pero llegar hasta ahí requerirá estrategia, resistencia, y mucha inteligencia emocional.

La primera prueba, además del salto desde el helicóptero, será un circuito de barro extremo que decidirá la división de equipos. Desde ahí, la aventura solo irá en aumento.

LISTA COMPLETA DE CONCURSANTES DE “SUPERVIVIENTES ALL STARS 2025”

Aquí te dejo el listado oficial. Muchos son leyendas, otros regresan con cuentas pendientes. Pero todos prometen dar mucho de qué hablar:

La modelo Jessica Bueno fue la primera confirmada de "Supervivientes All Stars 2025" (Foto: Jessica Bueno / Instagram)

¿DÓNDE SEGUIR EL DÍA A DÍA DE LOS CONCURSANTES?

Además de las galas en Telecinco, podrás seguir todo lo que pasa en la isla a través de:

“Conexión Honduras” con Sandra Barneda (domingos por la noche).

“Tierra de Nadie” (los martes).

Clips y resúmenes diarios en Mediaset Infinity.

Redes sociales oficiales de Supervivientes en Instagram, Twitter y TikTok.

