Cuando el pequeño Jake (Acston Luca Porto) desaparece misteriosamente de su casa y las pistas señalan a un criminal conocido como el Susurrador, que fue capturado hace muchos años por el detective Pete (Robert De Niro), el escritor viudo Tom (Adam Scott) decide contactar a su padre, con quien no tiene una buena relación, para que lo ayude a recuperar a su hijo en “Susurran tu nombre” (“The Whisper Man” en su idioma original). ¿Quiénes completan el reparto del prometedor thriller policíaco de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Mira también: Estas son las series y películas que abandonan Netflix en agosto de 2026

Basada en la novela homónima de Alex North, que fue un éxito de superventas del New York Times, esta película cuenta con la dirección de James Ashcroft (“The Rule of Jenny Pen”, “Coming Home in the Dark”), el guion de Ben Jacoby (“The First Omen”) y Chase Palmer (“It”), y la producción de Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot y Michael Disco.

“The Whisper Man”, que tiene una duración de 111 minutos, cuenta con las actuaciones de Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater y Owen Teague. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SUSURRAN TU NOMBRE”

1. Robert De Niro como Pete Willis

Robert De Niro, que en los últimos años fue parte de producciones como “Silver Linings Playbook”, “Killers of the Flower Moon”, “The Irishman” y “The Wizard of Lies”, asume el papel del detective inspector Pete Willis, quien hace veinte años capturó al asesino en serie conocido como el Susurrador y que ahora debe descubrir quién secuestró a su nieto. ¿Un imitador? ¿Un cómplice?

“Pete es un personaje muy tranquilo, pero siempre hay mucho en juego y su mente está siempre activa. Piensa en cómo abordar este crimen como exdetective, pero también en cómo superar esta relación fracturada y reconstruirla con su hijo”, señaló el director James Ashcroft a Tudum.

Robert De Niro es el encargado de interpretar al exdetective Pete Willis en el thriller policíaco "Susurran tu nombre", dirigido por James Ashcroft (Foto: Netflix)

2. Michelle Monaghan como Amanda Beck

Michelle Monaghan, que apareció en “Kiss Kiss Bang Bang”, “Gone Baby Gone”, “Made of Honor”, “Eagle Eye”, “Trucker”, “Source Code”, “Pixels”, “Patriots Day”, “Ghost Protocol” y “Fallout”, da vida a la detective Amanda Beck, quien es parte de la investigación y la encargada de capturar al criminal detrás del secuestro de Jake.

Michelle Monaghan da vida a Amanda Beck, quien investiga el caso, en la película "Susurran tu nombre", que tiene una duración de 111 minutos (Foto: Netflix)

3. Adam Scott como Tom Kennedy

Adam Scott, que ha aparecido en películas como “The Aviator”, “Step Brothers” y “Hokum”, la comedia de Starz “Party Down”, la serie dramática de HBO “Big Little Lies” y la serie de comedia de NBC “The Good Place”, interpreta a Tom Kennedy, un escritor viuda que busca desesperadamente a su hijo.

“Adam Scott es impecable”, indicó Ashcroft. “Transmite bondad e intensidad, sobre todo porque su personaje se ve sometido a tanta presión y angustia debido a la situación con su hijo y su tensa relación con el personaje de De Niro”.

Adam Scott interpreta a Tom Kennedy, un padre desesperado por encontrar a su hijo, en el thriller policíaco "Susurran tu nombre" (Foto: Netflix)

4. Michael Keaton como Frank Carter

Michael Keaton, que fue parte de “Spotlight”, “The Founder”, “The Trial of the Chicago 7”, “Worth”, “Spider-Man: Homecoming”, “The Flash” y “Beetlejuice Beetlejuice”, asume el rol de Frank Carter en “Susurran tu nombre”. Se trata del asesino en serie conocido como el Susurrador que está en prisión desde hace muchos años.

5. Acston Luca Porto como Jake Kennedy

Acston Luca Porto, que anteriormente apareció en la miniserie “The Santa Stories” y en la película “Dora and the Search for Sol Dorado”, se encargada de dar vida al pequeño Jake Kennedy, el hijo de Tom y al parecer la última víctima de The Whisper Man.

Acston Luca Porto da vida a Jake Kennedy y Adam Scott da vida a Tom Kennedy en el thriller policíaco "Susurran tu nombre" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Whisper Man”:

John Carroll Lynch

Hamish Linklater

Owen Teague

Will Brill como el sargento John Dyson

¿DE QUÉ TRATA “SUSURRAN TU NOMBRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Whisper Man”, “cuando su hijo de 8 años es secuestrado, un escritor de novela negra viudo busca la ayuda de su padre, un ex detective de policía jubilado con quien no tiene relación, solo para descubrir una conexión con el caso de hace décadas de un asesino en serie convicto conocido como ‘El hombre que susurra’”.

¿CÓMO VER “SUSURRAN TU NOMBRE”?

“Susurran tu nombre” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso criminal solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí