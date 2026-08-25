Tom (Adam Scott), escritor viudo se muda a un nuevo pueblo con su hijo pequeño Jake (Acston Luca Porto) para empezar de cero, pero termina atrapado en una pesadilla en “Susurran tu nombre” (“The Whisper Man” en inglés), la nueva película de Netflix. Cuando el niño de ocho es secuestrado misteriosamente de su propia casa, Tom recurre a su padre, Pete (Robert De Niro), un exdetective familiarizado con el modus operandi de un infame asesino serial, a pesar de que no tienen una buena relación. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

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Este thriller policíaco cuenta con la dirección de James Ashcroft (“The Rule of Jenny Pen”, “Coming Home in the Dark”), el guion de Ben Jacoby (“The First Omen”) y Chase Palmer (“It”), y las actuaciones de Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater y Owen Teague. Se trata de la sexta colaboración de Netflix con la compañía de los hermanos Russo, AGBO.

“En AGBO estamos encantados de embarcarnos en nuestra sexta película con nuestros increíbles socios de Netflix”, declaró Angela Russo-Otstot, directora creativa de AGBO, a Tudum. “‘The Whisper Man’ es un thriller apasionante, pero en esencia es una historia conmovedora y compleja sobre la relación entre un padre y sus hijos. Estamos agradecidos de contar con uno de los mejores actores de su generación, Robert De Niro, como protagonista, y con el extraordinario James Ashcroft en la dirección”.

¿EN QUÉ SE BASA “THE WHISPER MAN”?

“The Whisper Man” está basado en la novela homónima de Alex North, que fue un éxito de superventas del New York Times. North escribió el libro cuando su propio hijo tenía aproximadamente la misma edad que Jake.

“Como padre, te preocupa lo que le vas a transmitir a tu hijo”, señaló North a Netflix. “¿Qué se transmite? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Todo es una reacción a lo que ha sucedido antes. ¿Cómo termina todo eso cuando la gente lo aborda de ciertas maneras?”

Acston Luca Porto asume el papel de Jake Kennedy y Adam Scott asume el papel de Tom Kennedy en el thriller policíaco "Susurran tu nombre" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SUSURRAN TU NOMBRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Whisper Man”, “cuando su hijo de 8 años es secuestrado, un escritor de novela negra viudo busca la ayuda de su padre, un ex detective de policía jubilado con quien no tiene relación, solo para descubrir una conexión con el caso de hace décadas de un asesino en serie convicto conocido como ‘El hombre que susurra’”.

“Si la puerta olvidas cerrar, los susurros no tardas en escuchar. Si la ventana dejas sin cerrar, el cristal oirás tocar. Si estás solo y quieres llorar, el Susurrador te va a llevar.” es la rima con la que empieza el tráiler y es el eje central de la película.

En el avance, Pete le dice a su hijo que lamenta que se reúnan en esas circunstancias, pero Tom le aclara que únicamente lo contactó porque se supone que él atrapó al Susurrador hace veinte años, así que necesita saber cómo continúa cometiendo crímenes, y cómo salvar a su hijo.

¿CÓMO VER “SUSURRAN TU NOMBRE”?

“Susurran tu nombre” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso criminal solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE WHISPER MAN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SUSURRAN TU NOMBRE”

Robert De Niro como el detective inspector Pete Willis

Michelle Monaghan como la detective Amanda Beck

Adam Scott como Tom Kennedy

Michael Keaton como Frank Carter

John Carroll Lynch

Hamish Linklater

Owen Teague

Will Brill como el sargento John Dyson

Acston Luca Porto como Jake Kennedy

El pqueño Jake (Acston Luca Porto) aparece en el póster del thriller policíaco "Susurran tu nombre", que se estrena el 28 de agosto (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE WHISPER MAN”?

“Susurran tu nombre”, que cuenta con Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot y Michael Disco, tiene una duración de 111 minutos, es decir, 1 hora y 51 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ SUSURRAN TU NOMBRE”?

La fotografía principal de “Susurran tu nombre” comenzó el 7 de abril de 2025, en Plainfield, Nueva Jersey y sus alrededores. Mientras que el rodaje concluyó el 4 de junio de 2025.

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