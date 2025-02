Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) y Helen (Heather Headley) regresan en la cuarta y última temporada de “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español) en la que además de noches de margaritas en Serenity, Carolina del Sur, tendrán que hacer malabarismos con sus relaciones, familia y carreras. Pero eso no es todo, deben enfrentar viejos enemigos y grandes pérdidas. ¿Quiénes conforman el elenco de los episodios finales del drama romántico de Netflix desarrollado por Sheryl J. Anderson?

Anderson adelantó a Tudum que la temporada 4 explorará más de los conflictos presentados en el final de la anterior entrega, “examinando los giros y vueltas del romance, la complejidad de la amistad, las sorpresas que surgen en la vida y cómo todas estas cosas nos hacen más agradecidos por las personas que nos aman, las personas que luchan por nosotros y con nosotros, y las personas que pueden hacernos reír, sin importar por lo que estemos pasando”.

Además de Garcia Swisher, Elliot y Headley, Logan Allen, Carson Rowland, Anneliese Judge, Justin Bruening, Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone, Brandon Quinn, Ella Grace Helton, Chris Medlin, Brandon Quinn y Dion Johnstone también retoman su roles en la cuarta temporada de “Sweet Magnolias”, basada en las novelas homónimas de Sherryl Woods.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “SWEET MAGNOLIAS”

1. JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend

JoAnna García Swisher, conocida por su papel de Sam en “Are You Afraid of the Dark?”, Vicki Appleby en “Freaks and Geeks” y en papeles en “Privileged”, “Better with You”, “Animal Practice”, “Once Upon a Time” y “Christmas with the Campbells”, retoma el rol de Maddie Townsend, quien en los nuevos episodios reflexiona sobre lo que le depara el futuro.

JoAnna Garcia Swisher regresa como Maddie Townsend y Justin Bruening regresa como Cal Maddox en la temporada 4 de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

2. Brooke Elliot como Dana Sue Sullivan

Brooke Elliot, recordada por sus papeles de Jane Bingum en la serie “Drop Dead Diva” y por obras de teatro musical como “La bella y la bestia” y “Wicked”, vuelve a interpretar a Dana Sue Sullivan, quien al final de la tercera temporada de “Dulces Magnolias”, renueva sus votos con su exmarido Ronnie (Brandon Quinn).

¿Qué pasará con Dana Sue Sullivan (Brooke Elliot) y su familia en la temporada 4 de "Sweet Magnolias"? (Foto: Netflix)

3. Heather Headley como Helen Decatur

Heather Headley, quien ganó el premio Tony en el 2000 a la mejor actriz en un musical por el papel principal de “Aida”, ganó el premio Grammy 2010 al Mejor Álbum de R&B Gospel Contemporáneo por su álbum “Audience of One” e interpretó a Gwen Garrett en “One Chicago”, asume el papel de Helen Decatur, quien sufrirá una gran transformación.

Heather Headley vuelve a interpretar a Helen Decatur en la temporada 4 de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

4. Carson Rowland como Tyler ‘Ty’ Townsend

Carson Rowland, que fue parte de “La asesina de sueños”, “Give Me Love”, “Cruel Fixation”, “American Housewife”, “Santa in Training”, “Ghost Tape”, “Run”, “Pequeñas mentirosas: Pecado original” y “After”, vuelve a interpretar a Ty, el hijo mayor de Maddie y Bill Townsend.

Annie Sullivan (Anneliese Judge) y sus amigas en la temporada 4 de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

5. Anneliese Judge como Annie Sullivan

Anneliese Judge, que anteriormente apareció en la película “Where’s Rose” y el corto “Theo”, retoma el papel de Annie, la hija de Dana Sue Sullivan y amiga de los hermanos Townsend. ¿Qué pasará entre ella y Ty?

Tyler ‘Ty’ Townsend (Carson Rowland) observa a Annie Sullivan (Anneliese Judge) en la temporada 4 de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 4 de “Sweet Magnolias”, “las tormentas, tanto emocionales como meteorológicas, alteran la vida en Serenity, acercando aún más a Maddie, Helen y Dana Sue de maneras inesperadas. También contará con las mujeres celebrando la temporada navideña, desde Halloween hasta Navidad, con risas sorprendentes, desamores inesperados y una determinación renovada. (No se preocupen, las margaritas también están involucradas).

Mientras lidian con los vaivenes de sus vidas románticas, Maddie, Dana Sue y Helen también deben afrontar el regreso de viejos enemigos, la pérdida de grandes amores y la dolorosa transición de viejos sueños a nuevos. Mientras los hombres de sus vidas persiguen sus propios objetivos y sus adolescentes dan pasos difíciles hacia la edad adulta, las Magnolias se apoyan mutuamente con soluciones creativas a los problemas, un compromiso profundo y, como siempre, margaritas semanales.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

La temporada 4 de “Sweet Magnolias” se estrenará el jueves 6 de febrero de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.