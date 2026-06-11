Luego de más de un año de espera, los fans de “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español) finalmente pueden disfrutar de la quinta temporada, que se ambienta seis meses después de los eventos de la anterior entrega de la popular serie de Netflix y empieza con Helen (Heather Headley) y Dana Sue (Brooke Elliott) visitando a Maddie (Joanna Garcia Swisher) en Nueva York. A pesar de la distancia, las noches semanales de margaritas continúan, por Zoom. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal de los nuevos episodios?

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En la nueva entrega del drama romántico basado en las novelas de Sherryl Woods, mientras Maddie comienza su nuevo trabajo, Dana Sue considera abrir su propia cocina de enseñanza y lidia con los problemas de su relación amorosa, y Helen se enfoca en los preparativos para su boda con Erik.

JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Logan Allen, Anneliese Judge, Justin Bruening, Jamie Lynn Spears, Dion Johnstone, Brandon Quinn y Chris Medlin retoman sus roles en la quinta temporada de “Sweet Magnolias”. A ellos se suman Jamie-Lynn Sigler, Janice Wesley, Courtney Grace, John Gabriel Rodriquez, Aidan Merwarth, Austin Woods y Iman Benson.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”

1. JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend

JoAnna García Swisher, que interpretó a Sam en “Are You Afraid of the Dark?”, Vicki Appleby en “Freaks and Geeks” y apareció en “Privileged”, “Better with You”, “Animal Practice”, “Once Upon a Time” y “Christmas with the Campbells”, vuelve a dar vida a Maddie Townsend, quien tras casarse con Cal (Justin Bruening) cumplea su sueño de trabajar en Nueva York.

“Siempre imaginamos Nueva York como lo que sucede cuando crees tener tu sueño al alcance de la mano, pero luego, al verlo de cerca, te das cuenta de que tal vez no era el sueño que yo creía”, señaló la productora ejecutiva Sheryl J. Anderson a Tudum.

Dana Sue (Brooke Elliott), Maddie (Joanna Garcia Swisher) y Helen (Heather Headley) recorren las calles de Nueva York en la quinta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

2. Brooke Elliot como Dana Sue Sullivan

Brooke Elliot, recordada por su papel de Jane Bingum en la serie “Drop Dead Diva” y por obras de teatro musical como “La bella y la bestia” y “Wicked”, retoma el rol de Dana Sue Sullivan, quien se encuentra en un momento de transición en su vida. Su hija Annie se prepara para ir a la universidad, la chef presenta una solicitud para tener su propia cocina de enseñanza y tiene dudas sobre su relación con Ronnie.

Dana Sue (Brooke Elliott), Maddie (Joanna Garcia Swisher) y Helen (Heather Headley) en una escena de la quinta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

3. Heather Headley como Helen Decatur

Heather Headley, quien ganó el premio Tony en el 2000 a la mejor actriz en un musical por el papel principal de “Aida”, ganó el premio Grammy 2010 al Mejor Álbum de R&B Gospel Contemporáneo por su álbum “Audience of One” e interpretó a Gwen Garrett en “One Chicago”, vuelve a interpretar a Helen Decatur, quien está eufórica y llena de esperanza por construir la vida de sus sueños con el chef Erik (Dion Johnstone).

La creadora adelantó a Tudum que el público podrá disfrutar de “la despedida de soltera, la fiesta prenupcial y todo lo demás. Pero entre tanta diversión, la pareja, emocionalmente muy unida, también se enfrenta a ‘algunas preguntas difíciles’”.

Helen (Heather Headley) está emocionada por su boda con Erik en la quinta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

4. Logan Allen como Kyle Townsend

Logan Allen, quien apareció en la serie “Talia in the Kitchen” e interpretó a Kevin Ryan en la película “Bernie the Dolphin” (2018), retoma el papel de Kyle Townsend en la quinta temporada de “Dulces Magnolias”. Se trata del hijo mediano de Maddie y en los nuevos episodios audiciona para una producción de verano de “La fierecilla domada”.

Logan Allen retoma el papel de Kyle Townsend en la quinta temporada del drama romántico "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

5. Anneliese Judge como Annie Sullivan

Anneliese Judge, que anteriormente apareció en la película “Where’s Rose” y el corto “Theo”, vuelve a interpretar a Annie, quien se prepara para mudarse a California en otoño para estudiar fotografía.

“Simplemente queríamos ofrecerle este momento en el que, inesperadamente, su mundo se abre ante ella, pero con la presión de la escuela”, indicó Anderson. “Queríamos ayudarla a definir qué quiere para sí misma y qué espera de una relación en el futuro”.

Anneliese Judge retoma el papel de Annie Sullivan, quien disfruta de un verano lleno de diversión con su grupo de amigas, en la quinta temporada del drama romántico "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Dulces Magnolias”:

Justin Bruening como Cal Maddox

Jamie Lynn Spears como Noreen Fitzgibbons

Dion Johnstone como Erik Whitley

Brandon Quinn como Ronnie Sullivan

Chris Medlin como Isaac Downey

Caroline Lagerfelt como Paula Vreeland

Jodi Benson como Iris Maddox

Jamie-Lynn Sigler como Nell Winters

Janice Wesley como Miss Eustice

Courtney Grace como Courtney Sinclair

John Gabriel Rodriquez como Clark Bellson

Aidan Merwarth como Noah Wharton

Austin Woods como Blake Monaghan

Iman Benson como Jessica Whitley

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la quinta temporada de “Dulces Magnolias”, “Maddie no es la única que se enfrenta a las exigencias de un nuevo trabajo. Varios habitantes de Serenity buscan el equilibrio y la felicidad mientras persiguen sus sueños, gestionan relaciones antiguas y nuevas, y redefinen lo que desean de sí mismos y de los demás”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

La quinta temporada de “Dulces Magnolias” está disponible en Netflix desde el 11 de junio de 2026. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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