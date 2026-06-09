Después de que Helen (Heather Headley) se compromete con Erik, Maddie (Joanna Garcia Swisher) informa que aceptaron sus condiciones para el empleo en Nueva York y Dana Sue (Brooke Elliott) arregla las cosas, las “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español) regresan en una quinta temporada de la serie de Netflix basada en las novelas de Sherryl Woods. En los nuevos capítulos, Maddie comienza su nuevo trabajo, Dana Sue considera abrir su propia cocina de enseñanza y Helen se prepara para casarse. Entonces, ¿cuándo se estrenarán los nuevos episodios?

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“Estamos encantados de que las Magnolias conquisten Manhattan”, declaró Anderson a Tudum. “Esta aventura no solo es divertidísima, sino que también es una oportunidad para explorar las diferentes facetas de sus relaciones en un nuevo contexto. Si bien es fundamental tener amigos de verdad en el día a día, es invaluable contar con su apoyo cuando uno se aventura fuera de su zona de confort”.

Además de Swisher, Elliott y Headley, la quinta temporada de “Dulce Magnolias” también contará con la participación de Jamie Lynn Spears, Brandon Quinn, Annaliese Judge, Logan Allen, Chase Anderson y Justin Bruening, entre otros.

Dana Sue (Brooke Elliott), Maddie (Joanna Garcia Swisher) y Helen (Heather Headley) de compras en Nueva York en la quinta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

La quinta temporada de “Sweet Magnolias”, que cuenta con diez episodios, se estrenará el jueves 11 de junio de 2026 en Netflix.

Temporada 1: 10 episodios

Temporada 2: 10 episodios

Temporada 3: 10 episodios

Temporada 4: 10 episodios

Temporada 5: 10 episodios

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

Al igual que las anteriores temporadas de “Dulces Magnolias”, la quinta estará disponible en Netflix. Por lo tanto, para ver este drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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¿A QUÉ HORA “SWEET MAGNOLIAS” - TEMPORADA 5?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 10 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 10 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 10 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 10 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. del miércoles 10 de junio España 9:00 a.m. del miércoles 10 de junio

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la quinta temporada de “Dulces Magnolias”, “Maddie no es la única que se enfrenta a las exigencias de un nuevo trabajo. Varios habitantes de Serenity buscan el equilibrio y la felicidad mientras persiguen sus sueños, gestionan relaciones antiguas y nuevas, y redefinen lo que desean de sí mismos y de los demás”.

Mientras Dana Sue se enfrenta a sus propios problemas matrimoniales con Ronnie, Helen lidia con los preparativos de su boda. “Más vale que sea la boda de sus sueños para Serenity”, indicó Heather Headley a Parade. “Llevamos años preparándola. Así que creo que será una celebración preciosa... Y como se trata de Helen, a quien le gusta la ropa y todo eso, sin duda será una boda espectacular”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “SWEET MAGNOLIAS”

JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend

Brooke Elliott como Dana Sue Sullivan

Heather Headley como Helen Decatur

Logan Allen como Kyle Townsend

Anneliese Judge como Annie Sullivan

Justin Bruening como Cal Maddox

Jamie Lynn Spears como Noreen Fitzgibbons

Dion Johnstone como Erik Whitley

Brandon Quinn como Ronnie Sullivan

Chris Medlin como Isaac Downey

Brooke Elliott regresa como Dana Sue, Joanna Garcia Swisher regresa como Maddie y Heather Headley regresa como Helen como en la quinta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

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