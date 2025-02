CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La cuarta temporada de “Sweet Magnolias” (“Dulces magnolias” en español) empezó con una gran sorpresa y terminó con otra, aunque no igual que agradable que la primera. Después de los diez nuevos episodios, en los que Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) y Helen (Heather Headley) lidiaron con más de un problema, los fanáticos de la serie de Netflix se preguntan si las mejores amigas de Serenity volverán para una quinta entrega. ¿Qué se sabe al respecto?

En el primer capítulo de la nueva temporada, Maddie y Cal (Justin Bruening) organizan una divertida fiesta de Halloween, pero en realidad se trata de su boda. Durante el romántico evento, Ty (Carson Rowland) y Annie Sullivan (Anneliese Judge) tienen la oportunidad de hablar de sus sentimientos y empiezan una relación amorosa.

Además de la crisis en la alcaldía, Serenity está de duelo por una muerte que afecta a las Magnolias. Y mientras organizan el funeral se enteran de un secreto que cambia sus vidas. Más tarde, el pueblo se prepara para la llegada del huracán Maxine. ¿Habrá temporada 5 de “Dulces Magnolias”?

Maddie (JoAnna Garcia Swisher) abrazando a su hijo Kyle (Logan Allen) en la cuarta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

“SWEET MAGNOLIAS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del drama romántico desarrollado por Sheryl J. Anderson. Sin embargo, el último capítulo de la cuarta entrega deja el camino preparado para que la historia de Helen, Maddie y Dana Sue continúe en una nueva tanda de episodios.

Al final de la temporada 4 de “Sweet Magnolias”, Serenity se reúne para su festival anual y las Magnolias reflexionan sobre el siguiente capítulo de su historia entre nuevos planes y relaciones que florecen. Pero no todo es felicidad porque una pareja se distancia en más de un sentido.

Helen anuncia su compromiso y Maddie revela que aceptaron mejorar las condiciones laborales que le ofrecieron inicialmente en Nueva York, así que debe tomar una decisión. ¿Maddie abandonará Serenity? También surgen las Mini Magnolias, que al parecer seguirán con el legado de la amistad.

Todo eso parece indicar que una quinta temporada es posible. No obstante, no es lo único, ya que “Dulces Magnolias” se basa en las novelas homónimas de Sherryl Woods. En total son 11 los libros de la saga, así que hay suficiente material para continuar la historia. No obstante, la serie de Netflix no sigue fielmente los textos originales.

¿Cuándo se estrenará la temporada 5 de “Dulces Magnolias”?

Por supuesto, una quinta temporada “Sweet Magnolias” aún no tiene fecha de estreno, pero si se confirman los nuevos episodios podría llegar a Netflix en algún momento del 2026.

Helen (Heather Headley) le cuenta a Maddie (JoAnna Garcia Swisher) y Dana Sue (Brooke Elliott) sobre su compromiso en la cuarta temporada de "Sweet Magnolias" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “SWEET MAGNOLIAS”?

La temporada 4 de “Sweet Magnolias” está disponible en Netflix desde el 6 de febrero de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.