Si ya terminaste de ver “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y la espera por lo que viene para la franquicia te está matando, debes saber que hay un anime de Hulu con el mismo espíritu de la historia de Tanjiro Kamado y compañía. Se trata de “Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentōshō”, una serie que junta samuráis, demonios y destinos marcados en un solo relato. Así, ¿te gustaría averiguar si la producción merece sumarse a tu próxima maratón? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

¿DE QUÉ TRATA “SWORD OF THE DEMON HUNTER”?

La trama de “Sword of the Demon Hunter” se centra en Jinta, el guardaespaldas de una sacerdotisa en un remoto pueblo de montaña durante el periodo Edo de Japón.

Resulta que él es un forastero en ese lugar y recibe la misión de buscar a un demonio en el bosque para derrotarlo. Sin embargo, al encontrarlo, esta criatura le habla de forma enigmática y misteriosa.

Así, el ser maligno le anuncia la llegada de una amenaza mayor: un Dios Demonio que surgirá en el futuro.

A partir de allí, la vida de Jinta queda atada a una profecía que le concede una longevidad fuera de lo común.

De esta forma, el relato se extiende por unos 170 años, desde la era Edo hasta la Heisei, con los personajes del anime viajando por el tiempo y el espacio mientras buscan el sentido de empuñar la espada.

Y en ese camino aparece Suzume, una joven con un ojo demoníaco maldito que mantiene el conflicto moral de la serie abierto.

MIRA EL TRÁILER DE “SWORD OF THE DEMON HUNTER”

¿CÓMO VER “SWORD OF THE DEMON HUNTER”?

“Sword of the Demon Hunter” se compone de 24 episodios en total, todos disponibles en el catálogo de Hulu en Estados Unidos.

Por lo tanto, si te encuentras en este territorio y quieres ver el show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿EN QUÉ SE PARECE “SWORD OF THE DEMON HUNTER” A “DEMON SLAYER”?

Tal como te has podido dar cuenta, ambas obras giran en torno a demonios, espadas y familia. Además, sus protagonistas tienen un ser querido atrapado en el mundo demoníaco.

Entonces, quienes disfrutan del vínculo entre Tanjiro y Nezuko seguro encontrarán interesante la relación de Jinta con Suzume, con una carga emocional más reflexiva.

El anime "Sword of the Demon Hunter" se centra en Jinta, un joven que se ve envuelto en una odisea sobrenatural y de caza de demonios que se extiende a lo largo de 170 años (Foto: Yokohama Animation Lab)

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