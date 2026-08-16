Netflix tiene lista una nueva apuesta japonesa que promete generar conversación desde el primer episodio. Se trata de “S&X” (o “S to X”), una serie que llega para hablar de temas que muchos no se atreven a mencionar en voz alta. Así, si eres de los que sigue de cerca el catálogo nipón de la plataforma, esta es una de esas producciones que deberías tener en el radar desde ya. ¿Te gustaría saber de qué trata y cómo verla? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo está basado en el manga homónimo (también conocido como “S to X ~Therapist Shirotori Ichito no Kokuhaku”), obra de Kisei Tada publicada en la revista Morning de Kodansha.

La dirección, por su parte, es responsabilidad de Shogo Kusano, quien también participa en el guion junto a Tomoko Yoshida, Ruriko Matushima y Takumi Baba.

Finalmente, la producción está a cargo de Mariko Seto y Daisuke Saitoh, con Office Shirous como casa productora.

¿DE QUÉ TRATA “S&X”?

“S&X” narra la historia de Ichito Shimotori, un sexólogo que atiende en la Clínica Shimotori a pacientes con conflictos íntimos que no se animan a compartir con nadie más.

Y, en este contexto, nuestro protagonista trata a cada paciente con sinceridad y respeto absoluto, sin dejarse afectar por el ridículo ni los prejuicios que despierta su profesión.

Cabe resaltar que, quienes lo rodean ignoran que él también carga con sus propias inseguridades, un conflicto interno que se irá revelando a lo largo de la trama.

Así, la serie presenta un relato que explora el deseo, la autoestima y la forma en que nos vinculamos con los demás, con un tono adulto pensado para quienes ya atravesaron las complejidades de la vida en pareja.

MIRA EL TRÁILER DE “S&X”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “S&X”?

Kento Nakajima encabeza el reparto de “S&X” como Ichito Shimotori. De esta manera, asume su segundo protagónico para Netflix, tras su participación en “Efímera como la sakura”.

A él lo acompañan en el elenco:

Yuko Araki como Yumi Ichinose

como Yumi Ichinose Ryota Miura como Yuta Saigawa

como Yuta Saigawa Sawako Fujima como Marin Natsume

como Marin Natsume Aoi Nakamura como Hayate Suma

como Hayate Suma Rinka Kumada como Miku Kono

como Miku Kono Sayaka Yamaguchi como Shion Kase

como Shion Kase Yūsuke Santamaria como Daisuke Kurusu

como Daisuke Kurusu Shiro Sano como Kazuo Toyomoto

¿CÓMO VER “S&X”?

“S&X” se estrena el jueves 20 de agosto del 2026 de forma global, exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar sin problemas de la serie clasificada para mayores de 16 años, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "S&X", serie japonesa que explora géneros como la comedia y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

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