“Takopi’s Original Sin” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" acaban de consolidarse como dos de los títulos imprescindibles del momento. Y es que ambos fueron los grandes destacados de los Anime of the Year Awards 2025, la votación anual que organiza el portal especializado Anime Corner. Pero, más allá del trofeo simbólico, los resultados funcionan como una fotografía bastante honesta de lo que el público realmente vio, comentó y recomendó el año pasado. Así, si estabas buscando por dónde empezar a ponerte al día con los ganadores, esta lista es perfecta para ti.

Vale precisar que estos premios se han ganado un lugar en la conversación del ‘fandom’ porque no dependen de un jurado cerrado, sino de los votos de 59,053 espectadores, quienes eligieron sus series y películas favoritas dentro de una amplia selección.

Asimismo, el palmarés de este año pone bajo los reflectores a producciones muy distintas entre sí: desde historias oscuras y arriesgadas, hasta continuaciones de franquicias consolidadas y nuevas adaptaciones que han dado la sorpresa.

"Uma Musume: Cinderella Gray" es una de las producciones ganadoras de los Anime of the Year Awards 2025 (Foto: Cygames)

¿QUÉ ANIMES GANARON EN LOS ANIME OF THE YEAR AWARDS 2025?

1. “Takopi’s Original Sin”

“Takopi’s Original Sin” fue el gran protagonista de la edición. Además de quedarse con el máximo reconocimiento a Anime del Año 2025, también ganó como mejor adaptación y mejor anime de ciencia ficción, lo que confirma que su combinación de historia dura y puesta en escena arriesgada conectó fuerte con el público.

2. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

En el terreno de las películas, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" se llevó el galardón a mejor película de anime, consolidando el arco de Reze como uno de los puntos más impactantes de la franquicia en su salto al cine.

Y sí, es una parada casi obligatoria si te interesa ponerte al día antes de futuras continuaciones.

3. “The Summer Hikaru Died”

Por su parte, “The Summer Hikaru Died” se alzó con el premio a mejor anime de misterio/suspenso, ideal para quienes buscan una historia más inquietante y atmosférica.

4. “The Apothecary Diaries” - Temporada 2

Mientras tanto, la temporada 2 de “The Apothecary Diaries” destacó en el apartado más emotivo al ganar como mejor drama y mejor narrativa, confirmando que su segunda entrega no solo mantiene el nivel, sino que lo eleva.

5. La temporada final de “My Hero Academia”

En cuanto a acción pura y dura, la temporada final de “My Hero Academia” arrasó: fue elegido mejor anime de acción, pero también se llevó los premios a mejor animación, mejor banda sonora y mejor elenco de voces.

Así, si llevabas la serie atrasada, estos reconocimientos son una buena señal de que vale la pena llegar hasta su cierre.

6. “Gachiakuta”

Dentro de las propuestas de fantasía, “Gachiakuta” se convirtió en uno de los nombres imprescindibles al ganar como mejor anime de aventura, mejor anime de fantasía y mejor ‘worldbuilding’.

Esta es una opción atractiva si te gustan los universos muy trabajados y llenos de reglas propias.

7. “The Fragrant Flower Blooms with Dignity”

En el lado más romántico y cotidiano, “The Fragrant Flower Blooms with Dignity” se llevó dos premios clave: mejor anime romántico y mejor ‘slice of life’.

Esta es una buena elección si buscas algo más ligero, centrado en personajes y detalles del día a día.

8. “BanG Dream! Ave Mujica”

La música también tuvo su espacio con “BanG Dream! Ave Mujica”, que se coronó como mejor anime musical, ideal para quienes disfrutan de historias alrededor de bandas y escenas en vivo.

9. “To Be Hero X”

En cuanto a ideas originales, “To Be Hero X” fue reconocido como mejor anime original, una categoría que suele poner el foco en proyectos que no adaptan un manga o novela previa.

10. “Umamusume: Cinderella Gray”

Y si lo tuyo son las competencias deportivas, “Umamusume: Cinderella Gray” se llevó el premio a mejor anime de deportes, perfecto para quienes buscan adrenalina y superación personal en clave de competición.

