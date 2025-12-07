“Tal vez mañana” (en inglés: "Surely Tomorrow" y en su idioma original: "Gyeongdoreul Gidarimyeo“) es la serie coreana que llegó a Amazon Prime Video—el pasado sábado 6 de diciembre del 2025—con el regreso de una de las figuras más queridas del K-drama: Park Seo-joon. Así, ¿te gustaría saber quiénes lo acompañan en el reparto de la ficción? Pues, en esta nota, te traigo su guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!

Vale precisar que el show televisivo se centra en dos jóvenes que, tras vivir apasionados romances y rupturas en sus 20’s, se reencuentran una década después... en circunstancias muy diferentes.

Y es que mientras él es un reportero cubriendo un escándalo de adulterio, ella es la esposa del hombre involucrado en la noticia.​

Entonces, sin imaginárselo, esta compleja situación hace que la llama de su amor vuelva a encenderse. Pero, ¿podrá sobrevivir al caos mediático y personal de ambos?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Tal vez mañana”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TAL VEZ MAÑANA”?

1. Park Seo-joon como Lee Gyeong-do

Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empiezo la lista con el protagonista masculino de la historia: Lee Gyeong-do. Él es un reportero de entretenimiento que, aunque lleva una vida ordinaria y sencilla, se convierte en el centro de atención al revelar un escándalo que involucra al esposo de su exnovia.

El actor que lo interpreta es Park Seo-joon, reconocido por su trabajo previo en “Itaewon Class”, “What’s Wrong with Secretary Kim”, “Ella era bonita” y “The Marvels”.

Park Seo-joon como Lee Gyeong-do en una escena de la serie coreana “Tal vez mañana” (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)

2. Won Ji-an como Seo Ji-woo

Seo Ji-woo, por su parte, es el primer amor de Gyeong-do. Ella es una celebridad famosa por su belleza y actitud audaz. Sin embargo, está atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que le ha faltado el respeto públicamente.​

La actriz que asume este rol es Won Ji-an, a quien también hemos visto en “D.P.: El cazadesertores”, “El latido de mi corazón”, “If You Wish Upon Me” y hasta en “El juego del calamar”.

Won Ji-an como Seo Ji-woo en una escena de la serie coreana “Tal vez mañana” (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)

3. Lee El como Seo Ji-yeon

Seo Ji-yeon es la hermana mayor de Ji-woo y la directora ejecutiva de Jarim Apparel, la marca de moda que le pertenece a su familia.

El papel está a cargo de Lee El, artista que ha participado en producciones como “Yaksha: Ruthless Operations”, “Mi diario de liberación” y “Si las estrellas hablaran”.

Lee El como Seo Ji-yeon en una escena de la serie coreana “Tal vez mañana” (Foto: JTBC / Amazon Prime Video)

4. Lee Joo-young como Park Se-young

Park Se-young es una amiga cercana tanto de Gyeong-do como de Ji-woo... desde sus días universitarios en el club de teatro.

La estrella que le da vida al personaje es Lee Joo-young, también integrante de los elencos de “Broker: Intercambiando vidas”, “Bajo la lluvia” y “Times”.

La actriz Lee Joo-young forma parte del elenco de la serie coreana “Tal vez mañana” de Amazon Prime Video (Foto: @i_icaruswalks / Instagram)

Otros actores y personajes de “Tal vez mañana”:

5. Kang Ki-doong como Cha Woo-sik , el esposo de Se-young

, el esposo de Se-young 6. Jo Min-gook como Lee Jung-min , el personaje que mantiene unido al grupo de amigos del club de teatro

, el personaje que mantiene unido al grupo de amigos del club de teatro 7. Jeong Ha-jin como Nam Bo-ra , una apasionada reportera practicante

, una apasionada reportera practicante 8. Kim Mi-kyung como Jo Nam-sook , la madre de Gyeong-do

, la madre de Gyeong-do 9. Kim Yong-jun como Lee Han-soo , el padre de Gyeong-do

, el padre de Gyeong-do 10. Nam Ki-ae como Jang Hyeon-gyeong , la madre de Ji-woo

, la madre de Ji-woo 11. Oh Dong-min como Jo Jin-eon , el esposo problemático de Seo Ji-woo

, el esposo problemático de Seo Ji-woo 12. Kim Ji-woong como Oh Gun , un estudiante universitario

, un estudiante universitario 13. Han Eun-seong como Kim Du-jin

como Kim Du-jin 14. Kang Mal-geum como Jin Han-kyung

como Jin Han-kyung 15. Lee Jung-hyun como el reportero Ma

como Nam Bo-ra 17. Kim Yong-jun c omo Lee Han-soo

omo Lee Han-soo 18. Kim Woo-hyung como Kang Min-woo

como Kang Min-woo 19. Choi Deok-moon como Kim Jung-won

