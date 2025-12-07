“Tal vez mañana” (en inglés: "Surely Tomorrow" y en su idioma original: "Gyeongdoreul Gidarimyeo“) es la serie coreana que llegó a Amazon Prime Video—el pasado sábado 6 de diciembre del 2025—con el regreso de una de las figuras más queridas del K-drama: Park Seo-joon. Así, ¿te gustaría saber quiénes lo acompañan en el reparto de la ficción? Pues, en esta nota, te traigo su guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!
Vale precisar que el show televisivo se centra en dos jóvenes que, tras vivir apasionados romances y rupturas en sus 20’s, se reencuentran una década después... en circunstancias muy diferentes.
Y es que mientras él es un reportero cubriendo un escándalo de adulterio, ella es la esposa del hombre involucrado en la noticia.
Entonces, sin imaginárselo, esta compleja situación hace que la llama de su amor vuelva a encenderse. Pero, ¿podrá sobrevivir al caos mediático y personal de ambos?
Antes de continuar, mira el tráiler de “Tal vez mañana”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TAL VEZ MAÑANA”?
1. Park Seo-joon como Lee Gyeong-do
Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empiezo la lista con el protagonista masculino de la historia: Lee Gyeong-do. Él es un reportero de entretenimiento que, aunque lleva una vida ordinaria y sencilla, se convierte en el centro de atención al revelar un escándalo que involucra al esposo de su exnovia.
El actor que lo interpreta es Park Seo-joon, reconocido por su trabajo previo en “Itaewon Class”, “What’s Wrong with Secretary Kim”, “Ella era bonita” y “The Marvels”.
2. Won Ji-an como Seo Ji-woo
Seo Ji-woo, por su parte, es el primer amor de Gyeong-do. Ella es una celebridad famosa por su belleza y actitud audaz. Sin embargo, está atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que le ha faltado el respeto públicamente.
La actriz que asume este rol es Won Ji-an, a quien también hemos visto en “D.P.: El cazadesertores”, “El latido de mi corazón”, “If You Wish Upon Me” y hasta en “El juego del calamar”.
3. Lee El como Seo Ji-yeon
Seo Ji-yeon es la hermana mayor de Ji-woo y la directora ejecutiva de Jarim Apparel, la marca de moda que le pertenece a su familia.
El papel está a cargo de Lee El, artista que ha participado en producciones como “Yaksha: Ruthless Operations”, “Mi diario de liberación” y “Si las estrellas hablaran”.
4. Lee Joo-young como Park Se-young
Park Se-young es una amiga cercana tanto de Gyeong-do como de Ji-woo... desde sus días universitarios en el club de teatro.
La estrella que le da vida al personaje es Lee Joo-young, también integrante de los elencos de “Broker: Intercambiando vidas”, “Bajo la lluvia” y “Times”.
Otros actores y personajes de “Tal vez mañana”:
- 5. Kang Ki-doong como Cha Woo-sik, el esposo de Se-young
- 6. Jo Min-gook como Lee Jung-min, el personaje que mantiene unido al grupo de amigos del club de teatro
- 7. Jeong Ha-jin como Nam Bo-ra, una apasionada reportera practicante
- 8. Kim Mi-kyung como Jo Nam-sook, la madre de Gyeong-do
- 9. Kim Yong-jun como Lee Han-soo, el padre de Gyeong-do
- 10. Nam Ki-ae como Jang Hyeon-gyeong, la madre de Ji-woo
- 11. Oh Dong-min como Jo Jin-eon, el esposo problemático de Seo Ji-woo
- 12. Kim Ji-woong como Oh Gun, un estudiante universitario
- 13. Han Eun-seong como Kim Du-jin
- 14. Kang Mal-geum como Jin Han-kyung
- 15. Lee Jung-hyun como el reportero Ma
- 18. Kim Woo-hyung como Kang Min-woo
- 19. Choi Deok-moon como Kim Jung-won
