Los cuentos que Tatsuki Fujimoto, el creador de “Chainsaw Man”, dibujó cuando era un adolescente y un joven aspirante a mangaka tienen una aclamada versión en pantalla. Así, “Tatsuki Fujimoto 17-26”, la antología de anime de Amazon Prime Video, por fin llegó a la conversación de los premios y ya figura entre los nominados a los International Emmy Awards 2026. Pero, ¿de qué trata exactamente el proyecto, qué implica su nominación y cómo puedes verlo? Pues, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre la producción.

Vale precisar que el anime reúne a seis estudios en total: Zexcs, Lapin Track, Studio Graph77, 100studio, Studio Kafka y P.A. Works.

Por otro lado, los directores de los episodios son: Seishirou Nagaya, Nobukage Kimura, Nobuyuki Takeuchi, Naoya Ando, Tetsuaki Watanabe, Kazuaki Terasawa y Osamu Honma.

Asimismo, cada capítulo cambia de tono: hay romance escolar, humor, ciencia ficción y fantasía, con clasificaciones de edad que van de 13+ a 18+.

¿DE QUÉ TRATA “TATSUKI FUJIMOTO 17-26”?

La antología “Tatsuki Fujimoto 17-26” adapta los siguientes relatos cortos del autor:

Episodio 1 - “ Dos pollos desplumados estaban alimentados en el patio ”: unos extraterrestres casi aniquilan a la humanidad y dos hermanos sobreviven en una granja.

unos extraterrestres casi aniquilan a la humanidad y dos hermanos sobreviven en una granja. Episodio 2 - “ Sasaki detuvo la bala ”: un estudiante siente que su corazón se acelera cada vez que mira a su profesora.

un estudiante siente que su corazón se acelera cada vez que mira a su profesora. Episodio 3 - “El amor es ciego”: un joven toma una gran decisión la víspera de su graduación.

un joven toma una gran decisión la víspera de su graduación. Episodio 4 - “Shikaku”: una asesina famosa, marcada por una infancia de abusos.

una asesina famosa, marcada por una infancia de abusos. Episodio 5 - “La rapsodia de la sirena”: un piano submarino abandonado como tesoro.

un piano submarino abandonado como tesoro. Episodio 6 - La enfermedad que convierte a un chico en una chica mientras duerme ”: un joven despierta un día con una condición muy poco común.

un joven despierta un día con una condición muy poco común. Episodio 7 - “Nayuta de la profecía”: una niña con cuernos que no puede hablar.

una niña con cuernos que no puede hablar. Episodio 8 - “La hermana mayor de la hermana menor”: una estudiante de 18 años que se sorprende al ver algo al entrar a su escuela.

MIRA EL TRÁILER DE “TATSUKI FUJIMOTO 17-26”

LA NOMINACIÓN DE “TATSUKI FUJIMOTO 17-26” A LOS INTERNATIONAL EMMY

Tal como revela la web oficial de la premiación, la Academia anunció los nominados a los International Emmy Awards 2026 el pasado 23 de septiembre del 2026 y, eventualmente, los ganadores se conocerán el 23 de noviembre.

Cabe resaltar que “Tatsuki Fujimoto 17-26” está nominada en la categoría de serie de formato corto, donde compite contra la belga “De Klas van 2000″, la brasileña “Jornada da Vida: Rio Mekong” y la canadiense “PeopleWatching - Temporada 3”.

¿CÓMO VER “TATSUKI FUJIMOTO 17-26”?

“Tatsuki Fujimoto 17-26” está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video desde el 7 de noviembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En "Tatsuki Fujimoto 17-26", se adaptan al anime las primeras obras de Tatsuki Fujimoto, el creador de "Chainsaw Man" (Foto: 100Studio / GRAPH77 / Lapin Track / P.A. Works / Studio Kafka / Zexcs)

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